Frankrijk hoopvol over komst van Tesla-fabriek

Het begint erop te lijken dat Tesla ook in Frankrijk productie gaat huisvesten. Wat het bedrijf er precies gaat maken, is nog niet duidelijk. De Franse overheid is in elk geval hoopvol.

De Franse regering is 'erg hoopvol' over een mogelijke investering van autofabrikant Tesla in het land. Dat zei minister Bruno Le Maire van Economische Zaken over een bezoek van Tesla-topman Elon Musk aan Frankrijk vorige maand. "Hij weet dat hij welkom zal zijn in Frankrijk. Het is aan hem om een beslissing te nemen", zei Le Maire tegen nieuwszender LCI.

Op de vraag of Tesla mogelijk investeert in de productie van accu's of andere onderdelen in Frankrijk, antwoordde de minister dat er 'enkele opties op tafel liggen'. Musk sprak tijdens zijn bezoek onder meer met president Emmanuel Macron. Tesla onderzoekt op dit moment wat geschikte productielocaties zijn. Het bouwt al auto's voor de Europese markt in Duitsland, in de buurt van Berlijn. Frankrijk zou kans maken op de tweede Europese 'gigafactory', maar ook Spanje en Italië lijken hiervoor in de race. Verder bouwt Tesla auto's in Texas, in Californië en in China. In Mexico heeft Tesla ook een gigafactory gepland.