Fors minder schades door corona

Waar minder gereden wordt, vallen minder klappen. Op de weg tenminste, want in de werkplaatsen van schadeherstelbedrijven is het kommer en kwel sinds de coronacrisis zijn zwarte vinger op de samenleving legde. En het ergste moet nog komen, aldus branchevereniging Focwa.

Dinsdag stuurde verzekeraar Promovendum een mailtje aan zijn klanten met de mededeling dat ze de premies van autoverzekeringen over de maanden mei en juni met 10 procent verlagen omdat ze door de minder gereden kilometers het aantal schades zien afnemen.

Het Verbond van Verzekeraars weet dat ook Interpolis al heeft gemeld dat het aantal claims is gedaald, vertelt woordvoerder Oscar van Elferen. "Maar wij kunnen dat nog niet met data onderbouwen. Dat krijgen we meestal pas na een half jaar binnen." Van Elferen vindt het daarom wat vroeg om de premie nu al te verlagen, maar: "Daar gaan wij natuurlijk niet over. Dat moet iedere verzekeraar zelf bepalen."

Brecht Grieten zit als woordvoerder van schadebranchevereniging Focwa wat dichter op het vuur: "Maar liefst 78 procent van onze leden zien minder werk, dan moet je echt denken aan een omzetverlies van meer dan 50 procent, gemiddeld genomen. Wij horen van schrijnende gevallen van ondernemers die misschien nog één klant per week zien, terwijl ze normaal tientallen doorgangen per week hebben. Die mensen moeten wel hun personeel en leningen blijven betalen en dat gebeurt ook. Het is op dit moment kommer en kwel. Dan moet je ook nog een onderscheid maken; dit is alleen nog maar het reguliere verkeer. Na de paasvakantie begint normaal gesproken ook de caravan- en camperbranche op te trekken, maar die blijven nu in hun stallingen staan. De bedrijven die daarin zijn gespecialiseerd, gaan de impact pas volgende week voelen."

Dan is er nog een extra complicerende factor, legt Grieten uit: "Het erge is bovendien dat schades die niet gereden worden, ook later niet hersteld hoeven te worden. Als ik een nieuwe trap wil, zal ik die misschien niet nu laten installeren, maar doe ik dat later. Bij schades werkt dat zo niet, zodat onze sector de gevolgen bovengemiddeld hard zal voelen. We zitten al in een sector waar de marges niet heel groot zijn, omdat je forse investeringen moet doen om te voldoen aan de toenemende complexiteit van auto's. Daardoor komt dit extra hard aan."

Volgens Grieten moeten de zwaarste gevolgen nog komen, omdat schadeherstelbedrijven doorgaans zo'n twee à drie weken vooruit plannen. "Daardoor staan er deze week vaak nog wel wat werkzaamheden op de agenda, maar staat het volgende week leeg, zodat ze andere klussen moeten verzinnen, en dan begint het voor ons eigenlijk pas."

Toch is er ook een lichtpuntje: "Je merkt dat creativiteit en ondernemerschap in zo'n crisis opspelen. Er zijn goede voorbeelden van bedrijven die bijvoorbeeld oude restauratieklussen oppakken. Maar de inkomsten daarvan zijn veel leger, en ze moeten wel hun vaste lasten en personeel betalen."