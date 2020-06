Formule 1 presenteert nieuwe kalender voor 2020

Half maart had het Formule 1-seizoen van 2020 moeten beginnen in Australië, maar op het laatste moment werd de race afgelast. Uiteraard was het coronavirus de boosdoener. In de weken die erop volgden verdwenen er meer en meer races van de kalender en werd ook bekend dat de Nederlandse Grand Prix niet door kon gaan. Hoewel diverse races, waaronder die in Nederland, volgend jaar pas weer op de kalender staan, is er nu wel goed nieuws. In het weekend van 3 tot 5 juli begint het nieuwe seizoen dan eindelijk echt, in Oostenrijk.

Oostenrijk is tevens de gastheer voor de tweede Grand Prix van dit jaar. Dat doet men om aan voldoende races te komen, zonder de hele wereld af te hoeven reizen. Na de Grand Prix van Hongarije (derde week van juli) vinden er de eerste twee weekends van augustus twee Grands Prix plaats op Silverstone. Hierna reist de F1 nog af naar Barcelona (Spanje) en Spa-Francorchamps (België). In het eerste weekend van september is Monza in Italië aan de beurt. Hoe de kalender er daarna uitziet, wordt later bekendgemaakt. De Europese tour is hiermee in ieder geval voorlopig in kannen en kruiken. Er is overigens geen publiek bij de races aanwezig.

Het bevestigde eerste deel van de kalender: