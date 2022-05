Zo ziet Fords elektrische toekomst eruit - Vooruitblik

We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Nog acht jaar en dan verkoopt Ford in Europa geen enkele nieuwe personenauto met een verbrandingsmotor. Daarvoor moet het EV-aanbod flink groeien, de Mustang Mach-E staat er nu immers alleen voor. Niet lang meer, want tot aan 2024 komen er drie elektrische hoogpotige Fords bij.

Ford heeft met de Mustang Mach-E een behoorlijk populaire elektrische auto op de weg gezet. In Nederland staat de verkoopteller inmiddels op bijna 4.500 stuks. Dat smaakt naar meer, maar Ford moet ook wel. De concurrentie staat niet stil, er verschijnen in uiteenlopende segmenten diverse elektrische alternatieven. Ford breidt daarom de komende twee jaar uit met drie EV’s die lager in de markt komen te staan dan de Mustang Mach-E.

Om te beginnen verschijnt er in 2024 een volledig elektrische Puma. Dat wordt geen nieuwe generatie van de Puma, maar ‘gewoon’ de huidige met elektrische aandrijving. Dat maken we althans op uit een teaserfoto die Ford in maart met de wereld deelde. Reken op een Puma die op enkele details na, zoals een dichte ‘grille’, sprekend op het reguliere model lijkt. Het is niet helemaal duidelijk of Ford de basis van de Puma heeft klaargestoomd voor elektrische aandrijving, of dat er onder de bekende koets een nieuw platform schuilgaat. Interessant is het hoe dan ook, de Peugeot e-2008 en Opel Mokka-e kunnen hun borst natmaken.

Dit roept meteen de vraag op of volledig elektrische aandrijving voor de Fiesta, waarmee de Puma zijn basis deelt, eveneens mogelijk is. De kans is echter vrij aanzienlijk dat het elektrificatiefeestje aan de neus van de compacte Ford Fiesta voorbijgaat, om de eenvoudige reden dat een lijvig accupakket gemakkelijker in de grotere Puma past.

Middenklasse cross-over

De tweede nieuwe EV die Ford op de markt brengt, wordt een middenklasse cross-over. Die moet waarschijnlijk het gat opvullen dat de recent afgezwaaide Mondeo achterlaat. Op basis van teaserbeeld heeft onze illustrator al een voorstelling gemaakt (zie foto bovenaan het artikel), al blijft het nog een beetje koffiedikkijken hoe de auto precies opdroogt. Er lijken aan de voorkant wat Explorer-invloeden zichtbaar. Wat er onderhuids gebeurt, is iets duidelijker. Ford werkt nauw samen met Volkswagen voor deze nieuwkomer, hij troont namelijk op Volks­wagens MEB-platform. Logischerwijs wordt dit dan Fords equivalent van de Volkswagen ID4 en Skoda Enyaq. Dat geeft al een indicatie van de specificaties. Reken met de ID4 en Enyaq in het achterhoofd op varianten met achter- en vierwielaandrijving, vermogens van 174 pk tot 299 pk en een actieradius van rond de 500 km. Ook weten we dat dit model al in 2023 op de markt komt en zelfs nog dit jaar zijn officiële vuurdoop beleeft.

'Capri'

Tenslotte komt er in 2024 nog een EV die Ford vooralsnog als ‘Sport Cross-over’ aanduidt. Die maakt eveneens gebruik van het MEB-platform en het is dan ook waarschijnlijk dat dit model voor de hiervoor omschreven auto wordt, wat de Volkswagen ID5 is ten opzichte van de ID4. Een sportiever vormgegeven zustermodel dus, waarvan waarschijnlijk direct een wat sterker topmodel verschijnt. Als die het voorbeeld van de ID.5 GTX volgt, kun je rekenen op 300 elektro-pk’s, vierwielaandrijving en een actieradius van tegen de 500 km. Mildere versies zijn waarschijnlijk ook van de partij. Wie weet stoft Ford voor dit model de naam Capri af. Ford registreerde die naam vorig jaar opnieuw en zinspeelde er al eens op dat het voor elektrische nieuwkomers terug kan grijpen op iconische modelnamen. Bij een sportiever ingestoken auto zou de aanduiding Capri prima passen. Op basis van een teaserfoto kunnen we al concluderen dat de vermoedelijke ‘Capri’ wat andere koplampen krijgt dan zijn bescheidener broer. Ford lijkt al met al in te zetten op meer uiterlijk onderscheid dan bijvoorbeeld bij de Volkswagens ID4 en ID5 het geval is.