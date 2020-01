Ford vernieuwt motorenaanbod en uitrusting Fiesta

De Ford Fiesta was tot op heden te bestellen met een atmosferische 1,1-liter driecilinder als instapper, maar die motor ruimt dit jaar het veld. De 1.0 Ecoboost, die hoger in het gamma staat, neemt die rol dan over. Die motor is door Ford onderhanden genomen en is naar eigen zeggen zuiniger geworden en kent een lagere CO2-uitstoot (94 g/km). Het vermogen, 95 pk, ligt wel iets lager dan voorheen (100 pk). Krachtigere versies van dezelfde 1.0 blijven uiteraard ook in het aanbod, net als de 1.5 diesel.

Wie voor de 95 pk sterke 1.0 kiest als de nieuwe Connected-uitvoering, is het goedkoopst uit en moet € 18.545 afrekenen. Dat wordt de nieuwe instapversie, zodra de € 17.250 kostende Fiesta 1.1 Trend uit de prijslijst verdwijnt. Medio 2020 is de vernieuwde 1.0 ook leverbaar met automaat, tot die tijd blijft de 100 pk sterke 'oude' 1.0 met automaat die plek in de prijslijst bemannen.

De Connected-uitvoering is nieuw en levert wat meer luxe dan de uitgaande Trend-uitvoering; zo is het Sync 3-infotainmentsysteem standaard én klaar voor gebruik van Apple Carplay of Android Auto. DAB+, elektrische ramen voor en achter en cruise control zijn onder andere ook van de partij. Verder vult Ford het aanbod van de Titanium-, ST-Line en Active-uitvoeringen aan met een X-variant, die de bestaande uitrusting aanvullen met onder andere een geluidssysteem van Bang & Olufsen, navigatiesysteem, verkeersbordherkenning en Driver Alert.