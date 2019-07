Ford verliest aandeel in bijna iedere markt

Ford heeft in het tweede kwartaal zijn marktaandeel zien dalen in alle regio's. China krijgt klappen, maar ook Europa en de VS zijn aan de beurt.

Het concern plukt daarmee nog geen vruchten van zijn eerder dit jaar aangekondigde reorganisatie waar duizenden banen sneuvelen en meerdere verouderde automodellen uit productie gaan.

Ford verloor in Zuid-Amerika en China relatief het meeste marktaandeel, afgerond zo'n 1 procentpunt. In China werden in het tweede kwartaal 21,7 procent minder auto's verkocht dan vorig jaar. Ook de winstcijfers in deze twee regio's kleurden rood. Voor het gehele bedrijf resteerde er 148 miljoen dollar onder de streep, maar een tiende van de nettowinst een jaar geleden. Ford wijt deze verslechtering volledig aan de reorganisatie, waarvoor het eenmalige kosten maakte van meer dan 1 miljard dollar.

Ford zag de autoverkopen aan zijn dealers teruglopen met 9 procent in de meetperiode, tot 1,4 miljoen voertuigen. De omzet van Ford bleef wereldwijd vrijwel vlak op 38,9 miljard dollar.

In Europa zijn het vooral de bedrijfswagens waarmee Ford momenteel succesvol is. Met bijna 100.000 verkochte exemplaren mag het merk zich de grootste noemen op dit gebied. Ook betekent het een stijging van 2 procent ten opzichte van vorig jaar. De personenenautoverkopen zakken met bijna 6 procent in naar 246.900 stuks in de 20 Europese landen waar Ford actief is. Daarbij is één van de vier verkochte auto’s een SUV.

In de VS is de hang naar SUV’s nog veel sterker, wat eerder al reden voor Ford was om zich volledig op die autosoort en de pick-up te storten. Dat lijkt geen slechte keuze, want de verkoop van reguliere auto’s loopt er met niet minder dan 21 procent terug naar 110.195 exemplaren. Opvallend genoeg leveren ook de SUV’s iets in. Pick-up-trucks doen een goede poging om de boel te neutraliseren: de verkoop van de F-series-voertuigen stijgt met 7,5 procent naar 324.243 exemplaren. Het totaal komt hier evengoed op een daling van 4,1 procent uit.

Overigens werd gisteren al duidelijk dat de autoverkopen in Europa in het algemeen lager uitpakken dan voorheen én dan voorspeld.