Europese automarkt koelt af in eerste helft 2019

In de eerste helft van 2019 zijn in de Europese Unie 8,2 miljoen nieuwe auto’s verkocht. In absolute zin een heleboel, maar in vergelijking met vorig jaar betekent het een daling van 3,1 procent.

In de laatste maand van het afgelopen halfjaar zag de boel er nog wat somberder uit. In juni werden in de EU 1.446.183 auto’s op kenteken gezet, maar liefst 7,8 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. De branchevereniging voor Europese autobouwers ACEA haast zich te zeggen dat dit voor een deel aan de kalender te wijten is, want juni 2019 telde 19 in plaats van 21 werkdagen.

Toch is er vermoedelijk meer aan de hand, want de tendens is al een tijdje negatief in Europa. Over het eerste halfjaar zagen alle grote EU-landen behalve Duitsland (dat 0,5 procent pluste) de verkopen afnemen. In veel kleine landen was het al niet veel beter, getuige de daling van 10,5 procent die Nederland noteerde. België doet het iets beter, maar ook daar kan de vlag met -6,3 procent op zolder blijven.

De daling die we nu zien, hangt al een tijdje in de lucht. Sinds 2015 neemt de groei van de Europese autoverkopen, die ooit een zekerheid was, jaarlijks af. Vorig jaar kwam die groei uit op een zeer bescheiden 0,1 procent, dus is het weinig verrassend dat we dit jaar op een daling afstevenen. De ACEA heeft dit eerder zelfs al voorspeld. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat de situatie zich op korte termijn zal verbeteren. De overgang naar elektrificatie, onzekerheid rondom milieuzones en de houdbaarheid van bepaalde brandstofsoorten, brexit en handelsoorlogen worden genoemd als oorzaken.

Met zulke cijfers sluiten veel autofabrikanten de eerste helft van 2019 natuurlijk ook met een daling af. Dit vermeldden we al eerder over PSA, maar ook marktleider Volkswagen krijgt klappen. Als groep noteert het Duitse concern een daling van 4,3 procent in de EU, als merk gaat Volkswagen voor 6,7 procent de boot in. Opvallend is dat Seat de grote uitzondering is onder de mainstream-merken van dit bedrijf. De Spanjaarden schrijven in zwarte cijfers ‘6 procent’ op het tussenrapport en spreekt zelfs van het beste halfjaar ooit. Renault, Hyundai, BMW, Daimler (Mercedes) en Jaguar Land Rover noteren allemaal een kleine daling van maximaal 2 procent, terwijl FCA -9,5 procent noteert en Honda z’n Europese verkopen zelfs met 15,5 procent zag afnemen. Toyota, Nissan, Volvo, Mazda en Mitsubishi behoren tot de stijgers, waarbij alleen Mitsubishi de 3 procent overstijgt. De Japanners blijven relatief klein, maar verkochten mooi wel 13,6 procent meer dan vorig jaar.