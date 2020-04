Ford verlengt productiestop in Verenigde Staten

De maatregelen voor het indammen van het coronavirus worden verspreid over de wereld verlengd. Zo ook in de Verenigde Staten. Ford ziet zich dan ook genoodzaakt om het werk langer stil te laten liggen.

Het wordt alsmaar duidelijker dat het voorlopig nog niet mogelijk is om weer terug te gaan naar een (deels) normale gang van zaken. Daarvoor moet de situatie met het coronavirus eerst meer onder controle komen. Zo ook in de VS, waar het alsmaar harder gaat nu. President Donald Trump maakte deze week bekend dat het land zich in ieder geval deze maand nog aan de social distancing-maatregelen dient te houden. In reactie daarop laat Ford weten dat het haar fabrieken langer op non-actief houdt.

Oorspronkelijk had Ford de productie deze maand weer willen opstarten, maar dat laten de omstandigheden dus niet toe. Net als alle andere partijen dat doen, houdt de fabrikant de ontwikkelingen in de gaten en stemt het daar haar keuzes op af. Voorlopig is het nog niet verantwoord om door te gaan. Niet alleen vier Amerikaanse fabrieken blijven voorlopig dus dicht, ook een fabriek in Mexico gaat toch niet deze maand weer open, bericht Automotive News. De vakbond (United Auto Workers) was al kritisch op Ford's plannen om eventueel deze week toch weer aan de slag te gaan. Inmiddels zijn er ook al een paar Ford-werknemers aan de gevolgen van Covid-19 overleden.

Terwijl de normale productie van Ford stilligt, wordt er wel gewerkt aan een bijzondere andere productie. Die van beademingsapparaten. Daar is Ford inmiddels mee begonnen en het doel is om er uiteindelijk in 100 dagen tijd 50.000 te bouwen.