Ford levert zijn Transit bedrijfswagen in diverse soorten en maten. Er zijn gesloten versies met dubbele of enkele cabine, maar het merk levert ook een Chassis Cabine-variant waarop bedrijven zelf een opbouw kunnen (laten) plaatsen. De Transit Chassis Cabine is er in een nieuwe uitvoering. Vanaf heden is hij met de lengtemaat L5 namelijk ook met voorwielaandrijving verkrijgbaar.

In die configuratie biedt hij namelijk ruimte voor een opbouw met een laadvolume van tot 24,5 kubieke meter. Het verwachte laadvermogen van de 3,5-tons bedrijfswagen komt volgens Ford uit op zo'n 1.100 kilo. De nieuwe uitvoering is volgens Ford vooral in het leven geroepen om in te spelen op een grote vraag naar dit soort bedrijfswagens vanuit landen in Centraal Europa, zoals Polen. De wielbasis van de Transit in lengtemaat L5 bedraagt 4,52 meter.

Ford levert de Transit L5 Chassis Cabine met twee versies van de bekende 2.0 EcoBlue-dieselmotor. Er is een 130 pk en 360 Nm sterke variant en een krachtigere 170 pk en 390 Nm versie. Schakelen gaat in in principe met een handgeschakelde zesbak, al is ook een automaat met zes versnellingen te bestellen. Ook een interessante optie: wie ervoor bijbetaalt, krijgt een grotere brandstoftank met een inhoud van 95 liter. De 130 pk Transit L5 Chassis Cabine (Enkele Cabine), uitgevoerd als Ambiente met handbak, heeft een prijs van € 27.850 exclusief btw en bpm. Vanaf uitrustingsniveau Trend is de Transit L5 Chassis Cabine (Enkele Cabine) er ook met de 170 pk diesel. Deze bus heeft een kale prijs van € 31.325.