Ford registreert 'Ranger Lightning' in Europa

Jim Farley, de topman van Ford, bevestigde eerder al dat Ford werkt aan een tweede elektrische pick-up naast de F-150 Lightning. Op het lijstje genomineerden stonden de Ranger en de Maverick, maar gezien de geregistreerde modelnamen 'Maverick Lightning' en 'Ranger Lightning' lijkt het erop dat Ford van beide pick-ups een elektrische versie wil gaan introduceren. Aangezien de Ranger geen onbekende is in Europa en het nieuwe model ook onze kant op komt, maakt dat de kans behoorlijk groot dat een eventuele elektrische versie ook bij ons op de prijslijst komt te staan. De Maverick, die kleiner is dan de Ranger, is bij ons vooralsnog niet leverbaar.

Wanneer Ford de nieuwe elektrische pick-ups introduceert, is nog niet bekend. Ford gaat ze in ieder geval bouwen in het fabriekscomplex 'Blue Oval City'. Die fabriek moet in 2024-2025 operationeel zijn. Het ligt voor de hand dat de officiële onthulling rond die tijd ook volgt. In Amerika registreerde Ford overigens nog de modelnamen 'F-150 Thunder', 'Ranger Thunder' en 'Maverick Thunder'. Wat Ford precies met deze modelnamen van plan is, is nog niet duidelijk. Het lijkt in ieder geval te wijzen op de komst van meerdere elektrische versies voor de pick-ups.

Elektrische Amarok?

Als Ford met een elektrische Ranger komt, is het in het verlengde daarvan goed mogelijk dat Volkswagen op termijn ook een elektrische variant van de Amarok op de markt brengt. De Amarok deelt een groot deel van zijn genenpakket immers met de Ranger en eerder liet Volkswagen al doorschemeren dat het een elektrische versie van de Amarok overweegt. Eén plus één is twee, zou je zeggen...