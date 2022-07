Extra lange Ford Ranger gespot

Dit is de nieuwe Ford Ranger , dat kan niet missen. Waarom hij dan toch gecamoufleerd is? Wel, omdat het hier om een uitvoering gaat met een dubbele cabine én een lange laadbak. Dat kan interessant zijn voor Nederland.

Als Ford gewoon was gaan rondrijden met deze Ranger zónder camouflage, dan was hij onze fotograaf misschien niet eens opgevallen. Het echte nieuws, de extra lengte, zien we bovendien toch wel. De extra lengte zit in de laadbak, meer specifiek tussen de achteras en de passagierscabine. Dat is een zogenaamde dubbele cabine, dus met volwaardige achterdeuren en een achterbank.

Vooralsnog is de Ranger ook alleen met zo’n dubbele cabine leverbaar, maar dan wel in combinatie met een voor dat type pick-up gebruikelijke kortere laadbak. Dat levert een probleem op voor Nederland, want zo’n laadbak voldoet in Nederland niet aan de strenge en nogal ingewikkelde eisen die de belastingdienst stelt voor het zogenaamde grijze kenteken. Wie belastingvoordelen wil, moet hier de laadbak verlengen of de achterbank verwijderen. Een Ranger met een dubbele cabine en een lange laadbak was er tot nu toe nooit, maar daar komt bij het nieuwe model dus verandering in. Dat zou gunstig kunnen zijn voor Nederlandse kopers, maar het is niet gezegd dat de auto in deze vorm naar Nederland komt. Wellicht is hij alleen voor de Noord-Amerikaanse markt bestemd en gaat het hele feest niet door.

XXL

Evengoed zou het dan kunnen gebeuren dat Volkswagen er wél voor kiest om deze auto hier zo te gaan voeren. Volkswagen? Jazeker, want de nieuwe Volkswagen Amarok is gebaseerd op deze Ranger. Een extra lange variant zou een mooie opvolger zijn voor de Amarok XXL, die speciaal voor Nederland van een langere laadbak werd voorzien. De extra ‘naad’ in de flank laat zelfs precies zien hoe die operatie precies werd gedaan.