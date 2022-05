Ford Ranger Raptor: sportieve topversie vanaf net geen 55 mille

Ford heeft de Nederlandse prijs vrijgegeven van de absolute topversie van de nieuwe Ranger. We hebben het dan natuurlijk over de 288 pk sterke Ranger Raptor.

De nieuwe generatie Ford Ranger beleeft zijn Nederlandse debuut op bijzondere wijze. Ford heeft namelijk besloten om als eerste de heftige Ranger Raptor naar ons land te halen. Die nieuwe Ford Ranger Raptor gooit het over een andere boeg dan zijn voorganger. Die had in Nederland namelijk altijd een 213 pk sterke 2.0-biturbo-dieselmotor. De nieuwe Ranger Raptor krijgt die machine ook, maar wordt daarnaast ook met een 3.0-V6-benzinemotor geleverd!

De Nederlandse prijs van de Ford Ranger Raptor met 288 pk en 491 Nm sterke 3.0-V6 is vastgesteld op €54.700. Let wel, dat is exclusief btw en bpm. Het is immers een bedrijfswagen. De Raptor heeft speciale dempers, een instelbaar uitlaatsysteem, een sportief ogend interieur en exterieur en natuurlijk de nodige digitale verwennerij. Ford schroeft standaard een 12,4 inch groot digitaal instrumentenpaneel en een 12,1 inch metend verticaal georiënteerd infotainmentscherm in de topversie van de Ranger.

De nieuwe Ranger Raptor is per direct te bestellen en de eerste exemplaren worden in het eerste kwartaal van 2023 geleverd. De prijs van de Ford Ranger Raptor met 213 pk sterke dieselmotor volgt later. Voor de Nederlandse markt wordt de dubbele cabine omgebouwd om in aanmerking te komen voor de fiscale grijs-kentekenvoordelen, dus reken niet op een achterbank.