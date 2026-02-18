In Europa werkt Ford voor zijn elektrische modellen maar al te graag samen met andere autobouwers. Voor de Explorer en Capri leende het merk van Volkswagen het MEB-platform en op termijn komen er elektrische modellen van Ford onze kant op die op een platform van Renault staan. Ford heeft ook een eigen EV-basis in ontwikkeling: het Universal EV-platform. Op die basis wil Ford onder meer een reeks betaalbare elektrische modellen plaatsen. 'Die hebben helemaal geen grote accu nodig,' claimt Ford.

Volgens Ford is de accu van een elektrische auto al snel goed voor een kwart van het wagengewicht en 40 procent van de kosten. In plaats van voor een grotere batterij en dus zwaardere en duurdere auto, kiest Ford voor zijn modellen op het Universal EV-platform naar eigen zeggen een andere route om een fatsoenlijk bereik te realiseren. Het zegt geobsedeerd te zijn met het bedenken van oplossingen om uit een kleinere accu een grotere actieradius te persen, onder meer door "[...] het systeem radicaal te vereenvoudigen en het aantal onderdelen te verminderen." Zo moet de complete kabelboom van de nieuwe EV's maar liefst 1,2 kilometer korter zijn dan die van een Mustang Mach-E.

Het zegt een team op poten te hebben gezet dat het alle vrijheid heeft gegeven om met nieuwe ideeën en oplossingen op het gebied van bereik, efficiëntie en prestaties te komen. Een zogenoemd skunkworks-team dus. "Het aerodynamica-team en het interieurteam hebben nu hetzelfde doel en begrijpen allebei dat zelfs een verhoging van 1 mm van het dak zou leiden tot $1,30 extra batterijkosten of een verlies van 0,055 mijl aan actieradius," noemt Ford als voorbeeld van hoe het nu te werk gaat. Het Universal EV-platform heeft 400 volt boordspanning en gaat onder meer LFP-accu's gebruiken.

De eerste Ford op het Universal EV-platform wordt een relatief compacte pick-up met dubbele cabine. Of en wanneer elektrische Fords op deze basis naar Europa komen, is nog niet helder.