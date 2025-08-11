In een presentatie die wat toon en stijl betreft gelijkenissen vertoont met een bijeenkomst van de Amerikaanse president Donald Trump, kondigt Ford in Kentucky wat het zelf 'zijn nieuwe Model T-moment' noemt aan. Waar het om gaat: miljarden euro's aan investeringen en een volledig nieuw EV-platform.

Ford Universal EV Platform. Dat is de naam van een fonkelnieuw modulair EV-platform waar Ford de afgelopen drie jaar aan gewerkt heeft. De presentatie van het Ford Universal EV Platform gaat samen met een toespraak van Ford-topman Jim Farley waarin het Amerikaans patriotisme je om de oren vliegt. Farley doet een plasje over vrijwel alle andere autofabrikanten, in het bijzonder fabrikanten die in de Verenigde Staten auto's verkopen, maar hun modellen 'in Zuid-Korea of China door goedkope arbeidskrachten' laten bouwen.

Gestoken in een blauwe polo met erover een veiligheidsvestje zegt Farley dat Ford al jaren zag aankomen hoe Chinese fabrikanten als BYD 'en start-ups' grote concurrenten zouden worden. "Ze komen allemaal voor ons. De gevestigde orde." Drie jaar geleden gaf Ford een klein groepje technici en engineers vrijbrief om aan de toekomst te werken. Die toekomst moest de komst van een betaalbare elektrische auto mogelijk maken, een auto die flexibel en ruim is, maar ook rijplezier biedt. Misschien nog wel belangrijker: hij moet in de Verenigde Staten gebouwd worden. "We bevechten China en Korea vanuit Amerika met Amerikaanse arbeidskrachten," aldus een enthousiaste Farley.

Over het Universal EV Platform weten we verder nog maar weinig. Behalve dan dat het gebruik maakt van LFP-accu's die Ford zélf gaat produceren en dus ook niet hoeft te importeren. Modellen op het nieuwe platform hebben 20 procent minder onderdelen dan 'conventionele' modellen en zouden verspreid over vijf jaar "minder gebruikskosten hebben dan een drie jaar oude Tesla Model Y." Toe maar.

'Amazing range'

De eerste auto op het Universal EV Platform wordt - je verwacht het niet - een middelgrote elektrische pick-up. Daarover: hij krijgt een grote frunk, biedt meer interieurruimte dan een Toyota RAV4 én heeft een open laadbak. Daarbij moet die nieuwkomer sneller zijn dan 'een Ford Mustang turbo'. De versie met 2.3 Ecoboost dus. De vanafprijs moet op zo'n 30.000 dollar komen te liggen. Daarbij spreekt Ford over een 'amazing range'. Hoe fantastisch dat bereik is, zegt Ford niet. Ook weten we dat Ford voor de productie gebruik maakt van gigacasting en dus enorme delen van de auto uit één stuk bestaan. De pick-up kan onder meer energie aan apparaten (V2L), maar ook aan je huis (V2G) moeten kunnen leveren. De laatste kritiek die Farley geeft, heeft betrekking op de verschijningsvormen van veel auto's. Andere fabrikanten maken volgens de topman 'saaie cross-over met twee zitrijen.' Of dat een sneer is naar Tesla? Wie weet. Ford zelf heeft er zelf overigens ook een aantal van. We noemen de Puma, de Mustang Mach-E en de in de Verenigde Staten Escape geheten Kuga.

Om e.e.a. mogelijk te maken, investeert Ford bijna 2 miljard dollar in zijn Louisville Assembly Plant. Daarmee moet de toekomst van 2.200 werknemers 'voor de komende decennia' veiliggesteld zijn. Ford investeerde eerder al zo'n 3 miljard dollar in de BlueOval Battery Park in Michigan waar het LFP-accu's gaat bouwen. Het resultaat volgens Ford is dat het in totaal 4.000 banen heeft geschept of heeft veiliggesteld. Reken maar dat het niet bij een pick-up blijft. Ford slingert al silhouetten van andersoortige modellen de wereld in.

Wat van al het bovenstaande doorsijpelt naar Europa, valt nog maar te bezien.