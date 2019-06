Ford opent research-centrum in Israël

Het nieuwe Ford Research Centrum opende vandaag zijn deuren en gaat in Tel Aviv op zoek naar partners op het gebied van sensoren, connectiviteit, automatisering, cyber security en meer. De afdeling in Tel Aviv gaat volgens Fords bestuursvoorzitter Bill Ford een grote rol spelen voor de research- en developmenttak van het merk, maar begint wel klein. Het nieuwe ontwikkelingscentrum gaat volgens Automotive News van start met een personeelsbestand van tien of twaalf personen, maar heeft wel serieuze groeikansen. Ook een soortgelijke vestiging in São Paulo begon in 2015 namelijk klein, terwijl er nu al zo’n 250 mensen werkzaam zijn.

De keuze van Ford voor Tel Aviv is natuurlijk niet toevallig. Israël in het algemeen en deze stad in het bijzonder geldt al jaren als ‘het Silicon Valley van het Midden-Oosten’ en is net als de bekende regio in Californië een bakermat van hippe, slimme start-ups die met nieuwe technologieën op de proppen komen. Voor Ford zit er nog een voordeel aan een afdeling in Tel Aviv, want hier is ook SAIPS gevestigd. Dat bedrijf specialiseert zich in algoritmes en dus in ‘zelflerende’ computers en werd in 2016 door Ford ingelijfd. De onderneming moet een grote rol gaan spelen bij de ontwikkeling van autonome voertuigen, waarvoor Ford overigens in zee is gegaan met Volkswagen. Het nieuwe ontwikkelingscentrum van Ford gaat nauw samenwerken met SAIPS, dat letterlijk om de hoek is gevestigd in de Israëlische havenstad.