Ford Mustang Mach-E belandt op het internet

Op het Amerikaanse Inside EV’s belanden foto’s van een (online) brochure. Naast het feit dat de auto zijn gehele koets laat zien, krijgen we ook meer informatie over de specificaties. Zo wordt het duidelijk dat de auto in verschillende versies op de (sowieso de Amerikaanse) markt verschijnt met verschillende capaciteiten. De Amerikaanse configurator telt namelijk vijf verschillende versies met vier soorten actieradius: 230 miles (370 km), 235 miles (378 km), 270 miles (434 km) en 300 miles (483 km). De prijzen aan de andere kant van de oceaan liggen tussen de $ 43.895 en $ 60.500. Rekenen we dat om naar euro’s, dan ligt de indicatie voor onze markt tussen de € 40.000 en € 55.000 (zonder belastingen). Een sprint vanuit stilstand naar 60 mph kost in bijna alle gevallen minder dan 5 seconden. De duurste GT-versie met de opvallende actieradius van 235 miles doet er minder dan 3 seconden over om een dergelijke sprint uit te voeren.

Verder zien we natuurlijk ook voor het eerst de hele koets zonder enige vorm van camouflage. De SUV deelt op het eerste oog veel lijnen met modellen van Jaguar, maar wordt uiteraard overgoten met Ford-kenmerken. De grille zit helemaal dicht en wordt met de rest van de koets in dezelfde kleur meegespoten, het Ford logo maakt plaats voor het bekende paard van Mustang. De achterlichten bestaan uit opvallende losse units en lijken een dikke knipoog naar Mustang te zijn. Binnenin worden we op een vrij leeg dashboard getrakteerd met een gigantisch centraal scherm. Daarin verwerkt Ford naar het schijnt een fysieke draaiknop. Een smaller scherm wordt achter het stuur geplaatst.

Op 18 november verschijnt de Ford Mustang Mach-E zelf op het grote toneel. Dan krijgen we ook meer te weten over de Europese en dus Nederlandse specificaties.