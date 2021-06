Ford Maverick is nieuwe compacte pick-up

Met pick-ups doe je in de Verenigde Staten goede zaken en dus kun je er als autofabrikant niet genoeg van in je line-up hebben. Pick-ups die een maatje kleiner zijn dan de reeds bekende modellen, lijken in opmars. Ford haakt daar met een nieuwe kleinere en op meerdere vlakken meer toegankelijke pick-upbroer van de Ranger slim op in. Dit is de Ford Maverick!

Ford breidt zijn Amerikaanse pick-upgamma uit met de Maverick. Het merk had er al de immens succesvolle F-serie op de menukaart staan en ook de Ranger is de Amerikaanse consument niet vreemd. De Ford Maverick is de kleinste van het stel, een hagelnieuwe pick-up met een zelfdragende carrosserie en tal van slimme oplossingen.

Ford bewandelt met de Maverick een soortgelijk pad als Hyundai met de Santa Cruz betrad. Net als die Santa Cruz is de Maverick een relatief compacte pick-up die vooral wat rijeigenschappen het gevoel van een SUV moet geven. Geen ladderchassis dus voor de Maverick. De Ford Maverick is 5,07 meter lang en daarmee is -ie een stukje korter dan de - afhankelijk van de gekozen versie - 5,11 tot 5,40 meter lange Ranger. De wielbasis van de Maverick bedraagt een nog altijd behoorlijke 3,08 meter, al is dat fors minder dan de 3,22 meter die de Ranger tussen de voor- en achteras heeft. Parkeren we de Hyundai Santa Cruz naast de Ford Maverick, dan valt op dat Ford's nieuwe inzending zo'n tien centimeter langer is en ook nog eens een 8 centimeter grotere wielbasis heeft. In tegenstelling tot de Ranger is de Maverick niet in diverse lengtematen en met diverse cabines te krijgen.

Waar de Santa Cruz met zijn Tuscan-achtige neus vrij extravagant voor de dag komt, is de Maverick relatief sober vormgegeven. Met zijn hoge, vlakke neus met daarin grote koplampen maakt de auto een utilitaire, maar toch ietwat speelse indruk. De rest van de koets is ontdaan van frivoliteit. Geen scherpe vouwen op de flanken, geen oplopende raampartij en 'gewoon' een achterzijde zoals je die van de meeste pick-ups gewend bent.

Standaard Hybride

De Ford Maverick is de eerste pick-up van Ford die standaard met een hybride aandrijflijn wordt geleverd. De instap-aandrijflijn luistert naar de naam 2.5 Hybrid en is opgebouwd uit een 164 pk en 210 Nm sterke 2.5 viercilinder benzinemotor en een 95 pk en 235 Nm sterke elektromotor. De kleine accu is onder de bijrijdersstoel geplaatst. Het systeemvermogen van deze 2.5 Hybrid bedraagt 194 pk.

Liever geen hybride? Niet getreurd, Ford levert de Maverick in de Verenigde Staten straks ook met een 254 pk en 376 Nm sterke 2.0 Ecoboost die gekoppeld is aan een achttraps automaat. Het laadvermogen van de Ford Maverick bedraagt 680 kilo. De Hybrid mag tot zo'n 910 kilo trekken. De Maverick met 2.0 Ecoboost in de basis ook, maar wie het 4K Tow Package bestelt, mag tot 1.814 kilo aan z'n Maverick-haak hangen.

Interieur

Het binnenste van de vijfzits Maverick sluit netjes aan bij de vormgeving van de buitenkant. Het dashboard van de Maverick is modern en relatief eenvoudig van opzet. Achter het stuur zit een digitaal instrumentarium en op de middenconsole zit een 8-inch groot infotainmentscherm met ernaast een klein opbergvak. Over de gehele breedte van het dashboard loopt een sierpaneel dat samensmelt met de ventilatieroosters.

De Ford Maverick zit overigens behoorlijk in z'n spullen. De absolute basisversie, die dus ook de hybride aandrijflijn heeft, krijgt namelijk fabriek-af het 8-inch grote infotainmentscherm en zaken als automatisch grootlicht mee. Ledkoplampen zijn tevens standaard.

Ford heeft diverse opbergmogelijkheden voor de Maverick bedacht. Zo zijn er tal van accessoires beschikbaar die de achterpassagiers aan de achterkant van de middentunnel kunnen prikken en zit er onder de achterbank een extra bergruimte.

Flexbed

De Maverick is gelardeerd met tal van slimmigheden. De 943 liter grote en 1,37 meter diepe laadbak is daar een voorbeeld van. In de laadbak zitten 12 bevestigingspunten, twee 12- en 20-volt contactpunten, een 120 volt-stopcontacten en een handig opbergvak. Daarnaast heeft Ford diverse sleuven en gaten in de bak aangebracht waar je als consument met stalen railtjes en houten banken van de bouwmarkt zelf verdelers en extra bevestigingspunten van kunt maken.

De Ford Maverick wordt in Mexico geproduceerd en gaat in de herfst in de Verenigde Staten in de verkoop. De vanafprijs van de Maverick ligt er op een zeer bescheiden 19.995 dollar, omgerekend zo'n € 16.425. In Nederland verwachten we de Maverick niet.

Bekende naam

In Europa is modelnaam Maverick vooral bekend van Ford's versie van de Nissan Terrano II die tot eind jaren negentig in ons land werd verkocht. In Australië gebruikte Ford de modelnaam voor een gerebadgete Nissan Patrol, maar er waren nog meer Mavericks. Zo introduceerde Ford in 1969 in onder meer de Verenigde Staten een twee- en vierdeurs sedan met die naam. De in 2000 in Europa verschenen Mazda Tribute ging in diverse landen ook als Maverick door het leven, waaronder in de Verenigde Staten.