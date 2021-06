Ford Maverick: compacte pick-up officieel aangekondigd

De Ford Maverick, eerder te zien op spionagebeelden, wordt aangekondigd met behulp van actrice Gabrielle Union. Die krijgt op de teaserplaatjes dan ook een prominentere plek toebedeeld dan de auto zelf. Toch is duidelijk dat het niet om een Ford Bronco of Ford Bronco Sport gaat, maar om een model dat ook ter hoogte van de A-stijl zijn eigen weg volgt. De Maverick lijkt wel getekend volgens dezelfde stoere stijl.

In een bijgevoegde video krijgen we kort de achterkant van de Maverick te zien, waarop de modelnaam breed staat uitgesmeerd. Dat oogt stoer en dat is de auto volgens Ford ook. De Amerikanen willen dit model naar verluidt nog onder de voor Amerikaanse begrippen al erg compacte Ranger parkeren. Het moet een ‘truck’ zijn voor wie zowel in de stad als daarbuiten vaak zijn rondes doet en daarbij niet wil worden beperkt in wat er allemaal kan worden meegenomen.

Santa Cruz

Als supercompacte pick-up lijkt de Ford Maverick straks vooral een andere nieuwkomer op zijn pad te treffen: de Hyundai Santa Cruz. Ook de Ford lijkt te beschikken over een volwaardige dubbele cabine, met een dito achterbank en achterdeuren.

Wellicht ontketenen de Koreanen een enorme trend voor de VS en wellicht ook voor Midden- en Zuid-Amerika. Op het eerste gezicht lijkt een compacte pick-up juist ook voor Europa interessant. Het probleem is echter, zeker in het geval van Nederland, dat deze voertuigen hier zelden in aanmerking komen voor de belastingvoordelen die wel voor grotere pick-ups gelden.

De onthulling van de nieuwe Ford Maverick staat gepland voor 8 juni, begin volgende week dus al.

Maverick

Ford gebruikte de naam ‘Maverick’ in de jaren zeventig al voor een compact model voor de Amerikaanse markt. In de jaren negentig leerden we de Maverick in Europa kennen, al ging het toen om het Ford-broertje van de Nissan Terrano II. De daarop volgende Ford-SUV, die zijn technische basis deelde met de Mazda Tribute, heette in de Europese landen waar hij werd geleverd ook Maverick.