Ford lijdt eerste verlies sinds crisis 2008

Ford heeft in 2020 een verlies van omgerekend € 1,08 miljard geleden. Tegelijkertijd kondigt de Amerikaanse autofabrikant een ruime verdubbeling van de geplande investering in EV’s aan.

Het forse verlies van Ford is volgens het bedrijf te wijten aan de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Daardoor moet de productie en de verkoop van auto’s een behoorlijke klap incasseren. Ten opzichte van 2019 daalde de jaaromzet in 2020 bovendien met 18 procent tot omgerekend € 106 miljard. Waar sommige andere merken de schade in de tweede helft van het jaar konden inhalen, boekte Ford in het vierde kwartaal van 2020 nog een verlies van € 2,8 miljard. Dat is met name toe te schrijven aan terugroepacties en kostbare productlanceringen, bijvoorbeeld van de Mustang Mach-E en de nieuwe F-150.

In Europa boekte Ford echter een brutowinst van omgerekend € 345 miljoen. Dat is opvallend aangezien Ford hier ook de nodige tegenslagen heeft gehad, met name door de terugroepactie van de Kuga PHEV. Volgens Ford is de winst vooral te danken aan een succesvolle herstructurering, waardoor de jaarlijkse vaste kosten met omgerekend € 918 miljoen werden gereduceerd.

Investeren

In het financiële jaarverslag geeft Ford verder aan de geplande investering in EV’s tot 2025 te verhogen naar omgerekend € 18,3 miljard. Eerder was dat nog omgerekend € 9,2 miljard. Daarnaast investeert Ford in hetzelfde tijdsbestek € 5,8 miljard in autonoom rijden. De elektrische F-150 gaat op korte termijn vermoedelijk een belangrijke rol spelen voor Ford. De pick-up is immers nog steeds de bestverkochte auto van Amerika. De onthulling van de fullsize-stekkeraar laat niet lang meer op zich wachten.