Dít is de nieuwe Buick Envision

Buick heeft het doek getrokken van de volledig nieuwe, tweede generatie van de Envision. De in China gebouwde SUV is klaar voor verder succes in China én thuisland Verenigde Staten.

De Buick Envision bedient zowel de markt in de Verenigde Staten als China. In dat laatste land wordt de auto ook gebouwd en dat is best bijzonder. Het is de eerste Amerikaanse SUV die in China gebouwd wordt maar ook in het thuisland verkrijgbaar is. Dat het eerste beeld van deze nieuwe Envision dik twee maanden geleden dan ook al in China opdook, kan geen verrassing zijn. Nu heeft Buick dus zelf het doek van de nieuwe SUV getrokken en wordt verder duidelijk dat de Envision haar bestaande vormen voortzet met een flinke dosis designinvloeden van de Enspire Concept erdoor.

Ondanks het feit dat de auto nu scherp in beeld is, legt Buick niet direct alle kaarten op tafel. Zo is het interieur van de nieuwe Envision nog niet te zien en wordt het gros van de technische specificaties nog onder de pet gehouden. Wél meldt Buick dat een 2,0-liter viercilinder turbomotor die benzine lust verantwoordelijk is voor de kracht. In de uitgaande Envision (foto's 4 en 5) doet een 2,5-liter viercilinder het werk nog. De nieuwe krachtbron is gekoppeld aan een negentraps automaat.

In het nog te onthullen interieur treft men voortaan een voor Buick compleet nieuw 10-inch infotainmentscherm, dat onder andere overweg kan met Apple Carplay, Android Auto, Amazon Alexa en Spotify. Verder zijn zaken als een verbeterde Parking Assist, een Head Up Display, Automatic Emergency Braking en Lane Keep Assist van de partij. Meer informatie en (Amerikaanse) prijzen volgen op een later moment.

De huidige Envision werd in de Verenigde Staten vanwege de productie in China met wisselende reacties ontvangen, maar deed het uiteindelijk nog best redelijk op de thuismarkt. De afgelopen twee jaar werden er ruim 30.000 verkocht en in 2017 beleefde de Envision met dik 41.000 zijn meest succesvolle jaar in de VS. Dat verbleekt echter alsnog bij het succes in China. Daar werden er in het meest succesvolle jaar, 2016, maar liefst 275.000 Envisions verkocht.