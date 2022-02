Ford Focus (2021) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Ford schoof in september een stevig gefacelifte Fiesta naar voren, om in oktober met een aangescherpte Focus te komen. De auto’s zijn van die bijpuntsessies eerder meer, dan minder op elkaar gaan lijken. Ook bij de Focus zien we scherpere, puntige ledkoplampen. De bovenzijde is wat rechtlijniger, wat de auto wat zelfverzekerder doet ogen dan het oorspronkelijke model.

De grille, die helemaal wordt omlijst door de voorbumper, heeft eveneens een nieuwe vorm. Het hekwerk is net even hoger in de neus geplaatst, heeft een wat hoekiger vorm en afgeplatte zijdes. Uiteraard moet ook de bumper zelf eraan geloven. We zien anders gelijnde en gevormde luchtinlaten, al is een en ander wel nog sterker dan voorheen afhankelijk van de uitvoering. Ford legt nog meer de nadruk op de verschillende ‘lijnen’, te weten Titanium (‘normaal’) Active (‘stoer’) en ST-line (‘sportief’).

Aan de achterzijde zijn de wijzigingen minimaal. De oplettende kijker ziet een andere vorm van de led-inhoud van de achterlichten, maar buiten dat blijft alles bij het oude. Daarmee zijn we alweer aangekomen bij de vraag van vandaag: is deze facelift een verbetering? Bij de Fiesta vond 55 procent van jullie van wel, dus we zijn benieuwd of het zelfde trucje voor de Focus ook werkt!