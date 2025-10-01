Ga naar de inhoud
Allerlaatste Ford Focus ST geproduceerd

Aan al het goede komt een eind

Ford Focus ST Edition
Lars Krijgsman

Het einde van een tijdperk is nabij. De Ford Focus gaat in november uit productie. Nu al nemen we afscheid van een deel van het model. De laatste Ford Focus ST is inmiddels geproduceerd.

Eind jaren 90 durfde Ford het aan om de decennialang gebruikte modelnaam Escort te vervangen voor Focus. Binnenkort is het over en uit voor de ooit zo populaire Focus. Het model gaat in november uit productie en is in Nederland al niet meer nieuw te bestellen. Nu al is de laatste Ford Focus ST geproduceerd, zo meldt Motor1 op basis van een post op sociaal netwerk Reddit, waarin we foto's zien van de betreffende laatste Focus ST.

De voorlopig laatste Ford Focus ST ooit is een rode stationwagon. Uiteraard heeft de sportieve stationwagon op de foto's de bekende 280 pk en 420 Nm sterke 2.3 EcoBoost viercilinder benzinemotor onder de kap. Daarmee stampt de Focus ST vanuit stilstand in 5,2 seconden naar een snelheid van 100 km/h.

Ford Focus ST

De in ieder geval voorlopig allerlaatste Ford Focus ST rolde op 26 september van de band in Saarlouis.

In 2027 komt Ford naar verluidt met een opvolger voor de Focus. Volgens eerdere berichtgeving van het Engelse Autocar gaat het om een relatief betaalbare cross-over die in Spanje zal worden geproduceerd. Of Ford daar de modelnaam Focus weer voor uit de kast trekt? Wie zal het zeggen. Bang voor een namenwissel is het merk in ieder geval niet, bang om een oude bekende modelnaam op 'iets totaal anders' te plakken evenmin. Dat bewezen de elektrische Explorer, Capri en Mustang Mach-E al eerder.

16 Bekijk reacties
Ford Ford Focus

