Ford en Volvo roepen EU op tot ban op brandstofmotor per 2035

Ford en Volvo staan pal achter het plan van de Europese Commissie om de conventionele brandstofmotor in de ban te doen per 2035. Volgens de fabrikanten is dit hard nodig om de klimaatdoelen van 2050 te halen.

In 2035 moeten er alleen nog uitstootvrije nieuwe auto's worden verkocht in de EU. Dat is althans het plan van de Europese Commissie, dat inmiddels ook wordt gesteund door het Europees Parlement. In juni moet hierover ondanks de duidelijke steun nog wel worden gestemd en in aanloop daarnaartoe spreken 27 bedrijven zich uit voor dit plan. Daarbij zitten twee autofabrikanten: Ford en Volvo. In een brief aan het Europees Parlement roepen ze op om inderdaad per 2035 een einde te maken aan nieuwe auto's die nog uitstoot veroorzaken. "Personenauto's en lichte bedrijfswagens zijn verantwoordelijk voor 15 procent van alle CO2-uitstoot in de EU. Om ervoor te zorgen dat in 2050 alle auto's en busjes op de weg geen uitstoot meer leveren, mag de laatste auto met een brandstofmotor, ook hybride, niet later dan 2035 verkocht worden."

Ford en Volvo sloten zich ook al aan bij het akkoord dat vorig jaar op klimaatconferentie in Glasgow werd gesloten. Daarin verklaarden de ondertekenaars dat ze zich toeleggen op het uitfaseren van verbrandingsmotoren in 2040. In deze nieuwe verklaring, die onder meer ook getekend is door bedrijven als Fastned, Allego en Uber, roepen zij de EU op tot strikte maatregelen om elektrisch rijden te stimuleren. "Hiervoor is een pakket aan maatregelen nodig, met name steun voor een snellere en betere uitrol van openbare en particuliere laadinfrastructuur met een Europees recht om te pluggen. Ook zijn er ambitieuze verplichte doelstellingen nodig voor openbaar laden, een rechtvaardig overgangskader voor de Europese werknemers in de automobielindustrie en getroffen bedrijven, slimme fiscale prikkels voor bedrijven en particulieren en gerichte investeringen in groene toeleveringsketens."

De 27 bedrijven roepen de Europese leiders op om leiderschap te tonen. "Het 'Fit for 55'-klimaatpakket is een kans die eens in een decennium komt om Europa op koers te brengen richting nul uitstoot. Een kans die jullie als beleidsmakers van deze generatie niet kunnen verspillen."