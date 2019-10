Ford en Mahindra starten nieuwe joint-venture

In 2018 maakte Ford en Mahindra bekend dat het onderling motoren gaat uitwisselen én samen zou gaan werken op het gebied van 'connected-car-oplossingen'. Hetzelfde jaar werd bekend dat Ford samen met Mahindra SUV's zou gaan ontwikkelen, gevolgd door aankondigingen dat de samenwerking in de toekomst alleen maar nauwer zal worden. Nu zijn er daadwerkelijk handtekeningen gezet onder een overeenkomst die de oprichting van een nieuw samenwerkingsverband mogelijk maakt. Mahindra en Ford gaan samen aan de slag, onder andere met het verkopen van Fords in India. Daarnaast willen de twee samen modellen van zowel Ford als Mahindra naar groeimarkten brengen.

Mahindra heeft in de joint-venture een meerderheidsbelang van 51 procent. De overige 49 procent van de aandelen is in handen van Mahindra. Ford schrijft een substantieel deel van zijn lokale activiteiten en faciliteiten over naar het samenwerkingsverband, waaronder zijn fabrieken in Chennai en Sanand. Wel blijft Ford's motorenfabriek in Sanand in bezit van Ford zelf. Hetzelfde geldt voor een aantal financiële takken én zijn Smart Mobility-afdeling. Het nieuwe samenwerkingsverband moet medio 2020 officieel operatief zijn.

Geen nieuws over een nieuwe joint-venture zonder de aankondiging van nieuwe modellen en dus melden zowel Ford als Mahindra dat er onder andere drie cross-overs en SUV's in het vat zitten. Deze zullen onder de vlag van Ford gevoerd gaan worden. Een daarvan is een middelgrote SUV waarvan zowel het platform als de motoren afkomstig zijn van Mahindra. De joint-venture gaat verder EV's ontwikkelen, auto's die onder andere naar groeimarkten geëxporteerd gaan worden. In deze markten wordt het dealernetwerk van Ford gebruikt. In theorie betekent dat, dat er in bij Ford-dealers in landen als Zuid-Afrika, Bangladesh en Chili ook modellen van Mahindra zullen staan. Door samen te werken verwachten de twee giganten grote kostenbesparingen te kunnen realiseren.