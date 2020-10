Ford Bronco Overland Concept klaar voor het avontuur

Met de nieuwe Bronco heeft Ford een auto neergezet die als het goed is ook op het minder begaanbare terrein vrolijk door ploetert. Als je eenmaal diep in de wildernis bent, is het wel zo leuk als je er even kunt blijven. Daar speelt de Overland Concept op in. In de basis is het een Bronco Badlands, de extra terreinwaardige en avontuurlijke versie van de Bronco. Die heeft alleen nog wat extraatjes gekregen om er de ultieme kampeervriend van te maken.

Zo zien we onder meer een lier voorop zitten en heeft de auto voorop vier losse lampjes die volledig rondgedraaid kunnen worden. Zo kun je je 'kampeerterrein' goed verlichten. Op het dak zit een speciaal imperiaal met aan de voorzijde ook nog een extra streep verlichting. De grootste eyecatcher zit bovenop het imperiaal; een tweepersoons daktent van Yakima. Aan de achterzijde van de Bronco komt er allerlei kampeergerei tevoorschijn als je de achterklep opent. Zo is er volgens Ford onder meer een koelkast, kookset en een fornuis aanwezig.

Vooralsnog gaat het om een conceptauto, maar reken maar dat de Amerikanen op den duur dergelijke zaken ook kunnen gaan bestellen voor hun Bronco. Voor de Land Rover Defender en Jeep Wrangler, die in het vaarwater van de Bronco opereren, zijn bijvoorbeeld ook allerlei van dat soort opties leverbaar. Bij de Defender zagen we bijvoorbeeld niet al te lang geleden ook al een daktent op de optielijst verschijnen. Ook hier in Nederland krijgt dat de handen wel op elkaar, want onlangs bleek nog dat daktenten hier alsmaar populairder worden.