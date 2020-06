Land Rover Defender klaar voor kampeervakantie

De zomer is begonnen en gelukkig is het prima mogelijk om lekker te gaan kamperen. Heb je geen zin in gehannes met tentstokken en haringen, dan ben je bij Land Rover aan het juiste adres. In samenwerking met Autohome presenteert het merk namelijk een speciaal voor de Defender ontwikkelde daktent. Daarmee kun je in mum van tijd je huisje in de wildernis klaar hebben.

De daktent is normaal gesproken netjes weggewerkt in een box op het dak van de Defender. Eenmaal aangekomen op de plaats van bestemmingen klik je deze open en til je 'in enkele seconden' het hele geheel de lucht in en is de tent klaar voor gebruik. Met een ladder die tegen de zijkant van de tent te zetten is, klim je in het tweepersoons verblijf. Bij vertrek is deze weer op te bergen in de box waar de tent in zit. Volgens Land Rover ligt verder het katoenen matras er standaard in klaar en worden er twee kussens meegeleverd. In de tent, 1,5 meter hoog en 2,3 meter lang, bevindt zich een net om de bagage die je voorhanden wil hebben in uit te stallen. Een ledlamp zorgt in de tent voor de nodige verlichting in de late uurtjes.

De daktent wordt enkel beschikbaar als optie voor de Defender 110 waarbij klanten het Expidition Roof Rack en Roof Rails hebben aangevinkt. Bij het Adventure Pack behoort de tent tot de standaarduitrusting. De daktent gaat pakweg € 3.500 kosten als optie.