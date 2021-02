Ford Bronco 4600 biedt blik op de toekomst

Ford manoeuvreert de Bronco opnieuw in de spotlights. Met de Bronco 4600 onthult het merk een tweede racevariant van de markante offroader. In tegenstelling tot de Bronco 4400 deelt deze terreinbeul wél veel componenten met de productieversie van het model.

De Bronco 4600 is namelijk gebaseerd op de reguliere Bronco met het Sasquatch-pakket. Met dat pakket heeft hij al offroad-banden, een sperdifferentieel voor en achter en hogere spatborden. Dat is echter niet genoeg om mee te doen aan de heftige offroad-race King of the Hammers in Californië. De Bronco 4600 beschikt allereerst over een 2,7 liter EcoBoost V6 met twee turbo’s, gekoppeld aan een tientraps automaat. Ford vermeldt het vermogen niet, maar in de standaard Bronco is het blok al goed voor 310 pk. Reken er dus op dat deze speciaal aangepaste Ford meer paarden onder de kap heeft.

Uiteraard bleef het daar niet bij. Om de nodige klappen op te kunnen vangen heeft de Bronco 4600 een aangepaste ophanging met dempers van Fox. De remmen zijn afkomstig van Wilwood en daarnaast zijn de stuurinrichting en de aandrijfassen verstevigd. Verder is de Bronco 4600 te herkennen aan zijn stalen bumpers, de ledbalk boven de voorruit en het reservewiel achterop. In het interieur zijn een FIA-goedgekeurde rolkooi en speciale racestoelen van Recaro gemonteerd om de veiligheid van de coureurs te waarborgen. Om het af te maken is het kleurenschema geïnspireerd op dat van de Bronco die in 1969 de Baja 1000-rally won.

Raptor?

In zijn huidige specificatie is de Bronco 4600 wellicht aan de extreme kant voor straatgebruik, maar de offroad-racer geeft een goede indicatie van hoe een ‘Bronco Raptor’ eruit zou kunnen zien. Daarvan lichtte Ford eerder al een tipje van de sluier op. Definitieve details en specificaties van de mogelijke Raptor houdt Ford vooralsnog onder de pet. Enthousiast geworden? Dan zul je ‘m zelf naar ons land moeten halen, want voor zover bekend komt de Bronco niet naar ons continent. Dat geldt overigens ook voor de woensdag onthulde F-150 Raptor.