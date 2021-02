Nieuwe Ford F-150 Raptor klaar voor actie

Met de uitgaande Ford F-150 Raptor werden fans in zekere zin een klein beetje teleurgesteld. Hoewel dat een heerlijk ruige pick-up was én hij sterker was dan de voorgaande generatie, moest de in Amerika zo geliefde V8 het veld ruimen. In de plaats daarvan schroefde Ford er een V6 in die met z'n 450 pk wel sterker was dan de V8 van voorheen. Er werd stiekem op gehoopt dat de nieuwe F-150 Raptor weer een V8 zou krijgen, maar dat is niet gebeurd. Wel is de 3.5 V6 ongetwijfeld weer een stapje sterker, al houdt Ford nog even onder de pet hoe sterk precies. De V6 stuurt z'n krachten in de Raptor in ieder geval via een tientraps automaat naar alle vier de wielen. Optioneel gaat de krachtverdeling middels een Torsen-sperdifferentieel.

Vanzelfsprekend is de Raptor niet te missen als de opper-F-150. De aanblik aan de voorkant wordt grotendeels bepaald door een enorme grille met de merknaam in grote letters uitgeschreven erin. De hoger op z'n maar liefst tot 37-inch grote wielen staande F-150 heeft daarnaast aan de voorkant, zijkant en achterkant wat 'omhooggetrokken' koetswerk om de bodemvrijheid verder te vergroten. Volgens Ford is er met de 37-inch wielen dik 30 cm spelingsruimte in de wielkasten en bij de kleinere 35-inch wielen zelfs 35 cm aan de voorkant en 38 cm aan de achterkant. Handig als je stevige obstakels over wil klauteren. Diverse skidplates moeten ervoor zorgen dat de kwetsbare delen beschermd zijn tegen opspattende stenen. Een langere veerweg en elektronisch verstelbare Fox Racing-schokdempers houden de F-150 ook zoveel mogelijk bij de grond vandaan.

Uiteraard zijn er weer diverse rijmodi om van de Raptor een zo veelzijdig mogelijk scheurmonster te maken. Wie graag losgaat in een woestijnachtig gebied met alle ruimte - ja, in de VS heb je dat - kan weer de Baja-modus gebruiken. Daarmee kan de Raptor op een zandgrond zo optimaal mogelijk op snelheid komen. Daarnaast heb je onder meer een modus waarmee je over rotsachtige ondergronden kunt 'kruipen', maar ook een modus die de Raptor enigszins moet temmen voor gebruik op de openbare weg. Wil je de F-150 Raptor als pakezel gebruiken, dan kun je voortaan dik 630 kilo meenemen. Het maximale trekgewicht van 3.719 kilo is ook indrukwekkend te noemen.

We zijn benieuwd welke prestatiecijfers de F-150 Raptor verder neer weet te zetten, daarover krijgen we ongetwijfeld snel meer te horen. Wat de F-150 Raptor gaat kosten in de VS, is ook nog niet bekend. Op een Nederlandse prijs hoef je vanzelfsprekend niet te wachten, wij krijgen 'm niet.