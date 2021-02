Ford Bronco met softtop gespot

De Ford Bronco liet bij zijn onthulling vorig jaar zomer al direct zien dat je jezelf meer aan de elementen kunt blootstellen door het dak te verwijderen. Bij de tweedeurs versie bestaat het dak uit drie delen; twee delen vooraan en eentje achteraan die allemaal eraf gehaald en opgeborgen kunnen worden. Bij de vierdeurs bestaat het dak uit vier delen waarmee hetzelfde mogelijk is. Voor wie het liever wat eenvoudiger aanpakt, komt Ford nu met een oplossing. De Bronco komt in ieder geval als tweedeurs ook met een afneembare softtop op de markt.

Op de foto's zien we een als Badlands uitgevoerde Bronco met het dak in kwestie. Zo te zien bestaat het uit drie of vijf delen, afhankelijk of de 'ruiten' aan de zijkant aan het dakdeel zitten. De achterruit lijkt er in ieder geval afzonderlijk uit te halen. Het geheel moet uiteraard een stuk compacter op te bergen zijn dan bij de nu al leverbare harde dakdelen het geval is. Dit is vooral handig voor wie tijdens een tripje snel wil kunnen wisselen tussen overdekt of open rijplezier.

Het door onze spionagefotograaf vastgelegde prototype ziet er behoorlijk productierijp uit, dus duurt het waarschijnlijk niet lang voordat Ford zelf met nieuws hierover komt. Het is nog even afwachten of een vergelijkbare opzet leverbaar wordt voor de langere vierdeurs. Wie hier in Nederland enthousiast geworden is, moeten we teleurstellen: er zijn nog geen plannen om de Bronco hier aan te bieden.