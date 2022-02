Ford blijft schuiven met Focus

Ford lijkt niet helemaal te weten wat het met de Focus aan moet. Althans, in China. Niet lang geleden kreeg het model er een front aangemeten dat volledig anders was dan dat van het Europese equivalent. Daar komt het merk nu op terug, zo lijkt het.

De Zuid-Amerikaanse Jeep Renegade die zojuist op AutoWeek.nl verscheen, blijft niet het enige voorbeeld van een auto die er elders in de wereld net even anders uitziet dan in Europa. In dit artikel komt namelijk de Chinese Ford Focus aan bod, een auto die Ford aanpast zodat hij juist weer meer op de hier bekende versie lijkt.

Even terugspoelen naar 2020. In dat jaar voerde Ford een opmerkelijke facelift door op de Chinese versies van de Focus Wagon en Focus Sedan. Hoewel de hatchback er niet noemenswaardig werd vernieuwd, gaf Ford de station- en in Nederland niet geleverde sedanversie van de actuele Focus in China een geheel eigen front met een lager in de neus geplaatste grille en erboven gehuisveste koplampunits die optisch met elkaar werden verbonden door een chroomstrip. Wereldschokkend? Welnee, maar opvallend. Zeker omdat Ford eind 2021 in Europa ook een facelift op de Focus doorvoerde die de auto niet bepaald dichter bij zijn Chinese broertje bracht. De verschillen lijken Ford nu toch te groot geworden.

Uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie heeft AutoWeek namelijk afbeeldingen opgedoken van een wederom vernieuwde Chinese Focus. Inderdaad, nog geen 1,5 jaar nadat de Chinese versies een eigen gezicht kregen, worden de Focus-snuitjes er al aangepast. Daarbij valt op dat de Chinese Focus nu sterker lijkt op de in Europa vernieuwde variant. De vorm van de koplampen is gelijk en ook de vorm van de grille komt overeen met die van de hier geleverde Focus. Wel smelten de koplampen en de grille optisch enigszins samen, al wordt die illusie bewerkstelligt door niets meer dan een donker stukje kunststof tussen de lichtunit en de rand van de grille. Een slimme designtruc, zo wordt de Chinese designtaal van Ford gecombineerd met de Europese stijl van het merk. Opvallend is ook dat Ford de Chinese Focus Hatchback ditmaal wél optisch bijwerkt. Beeld van de vernieuwde Chinese stationversie hebben we nog niet.