Ford biedt hardware Active Drive Assist alvast aan

Active Drive Assist is een onderdeel van het reeds bestaande Ford Co-Pilot360, de noemer waaronder het merk al zijn rijhulpsystemen heeft ondergebracht. Wanneer deze optie aangevinkt wordt, zit de hardware voor Active Drive Assist er meteen bij inbegrepen. In Amerika wordt het systeem leverbaar op de F-150 en de Mustang Mach-E. Aangezien de pick-up niet in ons land verkrijgbaar is, is de Mach-E hier vooralsnog de enige auto waarop Active Drive Assist besteld kan worden. Het systeem is onderdeel van het 'Technology Pack', dat €1.500 kost. De configurator meldt dat 'handsfree mode' beschikbaar komt indien de Europese wetgeving het toelaat.

In Amerika mikt Ford erop om Active Drive Assist in het derde kwartaal van 2021 te activeren via een 'over-the-air' update. In dat geval kan men aldaar met de handen los rijden binnen speciaal daarvoor aangewezen 'Hands-Free Zones' op de snelwegen. De auto houdt met een op de bestuurder gerichte camera in de gaten of diegene zijn aandacht op de weg houdt en grijpt in met waarschuwingssignalen op het dashboard wanneer dit niet het geval is. Momenteel is dit ook al van toepassing bij Lane Centring Assist, maar daarvoor moet de bestuurder zijn handen nog altijd aan het stuur houden.

Wanneer activatie van het systeem voor Europa op de planning staat, is nog niet bekend. AutoWeek heeft Ford Nederland gevraagd hoe de uitrol van Active Drive Assist er voor de Nederlandse markt uit gaat zien.