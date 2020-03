Flinke investering van 2 miljard euro voor Waymo

De investeringsronde is geleid door verschillende partijen uit onder andere Noord-Amerika en Canada. Deze partijen weten ervoor te zorgen dat bedrijven als Magna International en Alphabet hun geld in Waymo steken. Bij elkaar is de investeringsronde goed voor 2,25 miljard dollar. Dat is omgerekend 2,02 miljard euro. Waymo zegt het geld te steken in de ontwikkeling van de techniek en in meer personeel. “We willen er alles aan doen om de bestuurders van Waymo beter te kunnen ondersteunen”, zegt John Krafcik, CEO van Waymo.

Volgens Silver Lake’s Co-CEO, één van de initiatiefnemers voor de investeringsronde, is Waymo de bewezen leider in autonome techniek. Of dat echt zo is, laten we in het midden. De cijfers liegen er echter niet om, want met 32 miljoen kilometer ervaring in 25 verschillende steden heeft Waymo flink wat testkilometers achter de rug. Tel daar de 10 miljard virtuele testkilometers bij op en dan kom je onder aan de streep toch op een serieus stuk ervaring uit. Waymo’s doel is dan ook om als eerste grote producent met een massaproduct te komen dat op autonoom niveau 4 aan de slag kan. In Arizona is Waymo al begonnen met zijn project om mensen autonoom van A naar B te brengen.