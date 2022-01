Flink minder auto's gestolen in 2021

Er zijn afgelopen jaar flink minder auto's gestolen dan in 2020. Volgens experts van het LIV (Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit) speelden de coronamaatregelen daarin een belangrijke rol.

In totaal werden ruim 5.400 personenauto's gestolen in 2021. Dat is 16 procent minder dan een jaar eerder. Ook werden er 7 procent minder motors en 18 procent minder brom- en snorfietsen ontvreemd. "De coronapandemie heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de afname van het aantal voertuigdiefstallen", lichten de onderzoekers toe. "Daarnaast zal de avondklok en het koude winterweer in februari ook een rol hebben gespeeld."

Eerder wezen cijfers van het Verbond van Verzekeraars al op een daling van de autodiefstallen en dat beeld wordt bevestigd door deze gegevens. Personenauto's werden niet alleen minder gestolen, ze werden ook vaker teruggevonden. In 2021 gebeurde dat in 48 procent van de gevallen, tegen 41 procent in 2020.

Populaire merken onder dieven

In 2021 was opnieuw Volkswagen het populairst onder autodieven, net als de jaren ervoor. Ook Toyota's, Renaults en Peugeots weten de dieven wel te vinden, zo meldt het LIV. Vorig jaar werden 842 Volkswagens gestolen, 29 procent minder dan in 2020. Ook de meeste andere automerken werden minder gestolen. Toyota's werden 15 procent minder gestolen, Renaults 19 procent. Autodieven namen juist 2 procent meer Peugeots mee.

Land Rovers maken de grootste kans op diefstal. Daarbij is rekening gehouden met het veel kleinere aantal auto's van dit merk dat in Nederland rondrijdt. 1 op de 393 auto's van dit merk is vorig jaar gestolen. Ook Lexus, Mazda en Audi zijn geliefd bij het dievengilde en worden relatief veel ontvreemd.