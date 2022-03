Flink meer ongelukken in eerste maanden van 2022

Het aantal verkeersongelukken is in de eerste maanden van dit jaar fors hoger uitgekomen dan vorig jaar. Dat is zorgwekkend, vindt de Nationale Politie, al speelt ongetwijfeld de versoepeling van het coronabeleid ook een rol.

Het gaat steeds slechter met de verkeersveiligheid in Nederland. In vergelijking met 2021 gebeuren er de eerste maanden van dit jaar veel meer ongelukken en neemt het aantal slachtoffers ook dramatisch toe, meldt De Telegraaf op basis van cijfers van Smart Traffic Accident Reporting (STAR), waar onder andere politie, overheid en ANWB in samenwerken.

Van 1 januari tot en met 7 maart van 2022 vielen er nu al bij 2.691 ongevallen één of meer ernstig gewonden of doden. Dat zijn er 628 meer dan een jaar eerder. Ook het aantal incidenten met blikschade liep enorm op van 9.299 vorig jaar naar 11.931 in de periode tot nu toe in 2022. "Het zijn verontrustende cijfers", zegt Paul Broer, portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie. "Die baren mij zeker zorgen omdat de oorzaak veelal nog steeds ligt bij afleiding, te hoge snelheid en rijden onder invloed van alcohol of drugs."

Broer licht toe dat het einde van het thuiswerken een rol speelt: "We zien dat er na die nare coronatijd steeds meer verkeer op de weg komt. Mensen zijn het thuiswerken zat en gaan weer ’naar de zaak’." De betrekkelijk zachte winter en de zonnige periode waarin we nu zitten, doen ook een duit in het zakje: "Daarbij lokt het mooie weer ook uit tot wandelingen, fietstochtjes of ritjes met de auto of de motor. Het wordt kortom weer drukker op straat met ook meer ongevallen tot gevolg.”