Fisker Pear: 'klimaatneutrale auto in 2027'

Fisker, dat zichzelf al eerder uitriep tot ’s werelds duurzaamste autofabrikant, voegt in 2027 de daad bij het woord door een ‘klimaatneutraal’ voertuig op de markt te brengen. Het gaat om de Pear, waarvan we nu voor de tweede keer wat te zien krijgen.

Elektrisch is groen, in ieder geval in marketingtermen. Voor sommigen is elektrisch echter niet groen genoeg. Fisker behoort zonder meer tot die groep, want de Amerikaanse EV-bouwer wil nog verder gaan dan de Ocean als het gaat om duurzaamheid. In 2027 moet er een compleet klimaatneutraal voertuig op de markt verschijnen. Deze Pear werd al eerder genoemd, maar toen nog zonder deze belangrijke context.

Daarbij haast Fisker zich te zeggen dat dit niet wordt bereikt door op papier te compenseren. De auto moet zélf zo duurzaam mogelijk zijn en daarbij concentreert Fisker zich op vijf fases in de levenscyclus. Het gaat om sourcing (inkoop), productie, logistiek, gebruik en recycling.

Door gebruik te maken van hernieuwbare materialen, CO2-neutrale toeleveranciers, schone transportmiddelen en gerecyclede materialen zegt Fisker zijn ambities waar te kunnen maken. Daarbij werkt het onder meer samen met Magna Steyr, de Oostenrijkse fabriek die de productie van de kersverse Fisker Ocean verzorgt.

Bij het bericht verschijnt een afbeelding van een glad gelijnde en vooralsnog transparante auto. De naam ‘Pear’ is niet te missen. Het staat voor Personal Electric Automotive Revolution. De auto lijkt te laag op de poten te staan om een SUV te kunnen zijn, dus daarmee lijkt de eerste ‘groene’ stap gezet. Wat het wel is en wat de auto kan, ontdekken we in een later stadium.