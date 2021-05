Fisker Ocean als Pausmobiel

Niemand minder dan Henrik Fisker zelf overhandigde de plannen tijdens een bezoek aan Vaticaanstad aan paus Franciscus. Fisker was daar samen met zijn partner en mede-eigenaar Geeta Gupat-Fisker.

Henrik Fisker zegt zich te laten inspireren door de aandacht die de paus zelf voor het milieu lijkt te hebben. Fisker noemt z’n Ocean ‘de meest duurzame auto ter wereld’, dus dat past mooi bij de visie van het bedrijf. Dat duurzame komt niet alleen tot uiting in de elektrische aandrijflijn, maar bijvoorbeeld ook in de gebruikte materialen.

Nu is dat allemaal niet uniek, maar paus Franciscus lijkt vooralsnog blij met de plannen. De Ocean krijgt uiteraard de bekende glazen ‘stolp’ achterop. Op de tekeningen is ook het kenteken al aangepast, in het voor de pausmobiel gebruikelijke 'SCV 1'. De auto moet volgend jaar al in het 'Status Civitatis Vaticanae ' worden afgeleverd. De paus is er dan snel bij, want de productiestart voor de Ocean staat voor het einde van 2022 gepland.

Eerste BEV

Fisker noemt deze auto de eerste elektrische pausmobiel, maar daar voegen wij toch aan toe dat het hooguit om de eerste batterij-elektrische pausmobiel kan gaan. Toyota voorzag het Vaticaan namelijk eerder al van een tweetal omgebouwde Toyota's Mirai, auto’s op waterstof.

Bescheiden

Franciscus is zelf overigens bijzonder bescheiden als het om z’n vervoer gaat. Het hoofd van de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk riep in 2013 al op om vervoer op een bescheiden wijze in te vullen. Hoewel de paus traditioneel wordt overladen met cadeaus van allerhande autofabrikanten, voegt Franciscus de daad bij het woord: binnen het Vaticaan wordt hij vaak gespot aan boord van een minimaal 13 jaar oude Ford Focus.

De Fisker Ocean is iets minder bescheiden, maar ook weer geen enorme patserbak. De auto staat in de VS op de prijslijst voor 37.499 dollar en moet in Duitsland 32.000 euro gaan kosten na de aldaar geldende subsidies.

Handtekening

De paus liet zich tijdens het bezoek ook nog verleiden tot het plaatsen van een handtekening op een schets van Fisker, dus die plaat kan in Californië direct aan de muur.