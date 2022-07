Filedruk afgelopen maanden nog iets lager dan in 2019

De filedruk op de Nederlandse snelwegen was de afgelopen drie maanden gemiddeld 8 procent lager dan in dezelfde maanden in 2019. Dat blijkt uit cijfers van de ANWB. In Noord-Holland lag die zelfs 23 procent lager. Niet overal is het zo'n feest, want de voorbije maanden lag de filedruk in Noord-Brabant 4 procent hoger dan drie jaar geleden.

Arnoud Broekhuis van de ANWB vermoedt dat de grote regionale verschillen verband houden met verschillende soorten werk per regio, waardoor er in de ene regio meer ruimte is voor thuiswerken dan in de andere. "We zien bijvoorbeeld dat het rondom Amsterdam flink minder druk is. Dit kan komen doordat op onder meer de Zuidas veel bedrijven zitten die thuiswerken toestaan. In een productiestad als Rotterdam is dat vermoedelijk lastiger", licht Broekhuis toe.

Dat het aantal files nog steeds kleiner is dan voor de pandemie is opvallend, omdat het aantal auto's in Nederland sindsdien met ongeveer 300.000 is gestegen. Ook ligt de drukte op de wegen alweer op 93 tot 97 procent van het niveau van voor corona. Toch groeide de filedruk niet evenredig mee, doordat we in de ochtend- en avondspits minder vaak in de auto zitten dan drie jaar geleden.