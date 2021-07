Fiat X1/9 (1980) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Met een zekere weemoed denken we terug aan de tijd dat nieuwe tweezitters met middenmotors niet alleen voor de rijksten der aarde waren. De Fiat X1/9 was één van de modellen die dat concept naar 'de gewone man' brachten. Fiat verkocht er best veel van, maar tegenwoordig is het spotten van zo'n X1/9 absoluut even wat aandacht waard.

Fiat wist de handen behoorlijk op elkaar te krijgen met de X1/9 en dat bleek ook wel uit de verkoopcijfers: ruim 140.000 exemplaren rolden van de band. Daar ging weliswaar ook aardig wat tijd overheen, want de X1/9 werd tien jaar gebouwd door Fiat. Vervolgens ging de X1/9 nog door als Bertone X1/9, al bleef de teller van de als Bertone verkochte versie op een krappe 20.000 stuks steken. Die zijn dus aanzienlijk zeldzamer dan deze Fiat X1/9, al is de Fiat inmiddels ook een rariteit.

De X1/9 was een bijzondere creatie. Niet in de laatste plaats vanwege de door Bertone getekende wigvormige koets, maar ook door zijn technische basis. Hoewel de X1/9 veel techniek deelde met de Fiat 128, was de opzet uiteraard volledig anders. De dwarsgeplaatste viercilinder, eerst een 1.3 en later een 1.5, lag immers achter de twee inzittenden en bovendien was Fiat aardig in de weer gegaan met het onderstel. Zo had de X1/9 onafhankelijke wielophanging en MacPhersons vóór en achter. Om het vermogen op te krikken, kwam er een Weber-carburateur op de vierpitter en bovendien werden de overbrengingen van de versnellingsbak van de 128 herzien om een hogere topsnelheid mogelijk te maken. Met succes, want de X1/9 was zeker voor zijn tijd een goed sturende en redelijk sportief rijdende auto.

De X1/9 die we hier voor ons hebben, dankzij AutoWeek-forummer Rutger DC, is een vrij 'laat' exemplaar. Fiat gaf er in 1982 namelijk de brui aan met de in 1972 geïntroduceerde X1/9. Bertone nam het stokje vanaf dat jaar over tot 1989. In 1978 was de 86 pk sterke 1.5 in de X1/9 geïntroduceerd en dat is dan ook de krachtbron die in dit exemplaar ligt. Die helpt de slechts 910 kilo zware Italiaan aan een topsnelheid van 174 km/h. Van 0 naar 100 km/h sprinten neemt 12,5 seconden in beslag, wat indertijd prima was. Maar goed, van zijn prestaties moet de X1/9 het nu niet zo zeer meer hebben. Gewoon lekker het targadakje eraf de komende maanden en genieten maar. Dat komt met dit exemplaar vast wel goed, want hij staat er zo op het eerste oog prima bij. Laat die hogere temperaturen maar weer terugkomen!