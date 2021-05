Fiat laat nieuwe compacte cross-over zien

Fiat werkt aan een nieuwe compacte cross-over, een auto die vooralsnog luistert naar de werktitel Project 363. Die nieuwe compacte cross-over is op een nieuwe teaserplaat in beeld gebracht. Hoewel Fiat het grootste deel van de auto in zowel letterlijke als figuurlijke zin nog onbelicht laat, is wel al iets van het ontwerp te zien. De nieuwe hoogpotige Fiat lijkt een vrij stoere, hoge SUV-neus te krijgen, compleet met platte led-dagrijverlichting. Mogelijkerwijs zitten de daadwerkelijke koplampen een verdieping lager in de snuit van de auto. In de voorbumper zijn in ieder geval al fikse openingen te zien.

De nieuwe cross-over van Fiat lijkt overigens niet voor Europa bestemd. De auto is door de Braziliaanse tak van Fiat ontwikkeld en lijkt ook alleen in Zuid-Amerika op de markt te komen. Mocht Fiat de Project 363 toch naar Europa halen, dan herhaalt de geschiedenis zich enigszins. In de jaren 90 bracht Fiat namelijk de voor de Zuid-Amerikaanse markt bestemde Palio Weekend naar ons hoekje van de wereld. De nieuwe cross-over van Fiat deelt ongetwijfeld veel techniek met hier onbekende modellen als de Argo, Toro en Strada. Mogelijk krijgt de nieuwe Fiat wél een stel 1.0- en 1.3-liter benzinemotoren die we hier van andere modellen kennen. Zo is bijvoorbeeld de Jeep Renegade met een 180 pk sterke 1.3 van deze Firefly-motorenfamilie leverbaar. De gefacelifte Fiat Tipo is op zijn beurt met een geblazen 1.0 van die motorenfamilie te krijgen.

Fiat onthult zijn nieuwe cross-over aan de vooravond van - jawel - de finale van Big Brother Brasil die zeer binnenkort wordt uitgezonden. Binnenkort valt dus meer van Fiats nieuwe concurrent van auto's als de Volkswagen T-Cross te zien.