Fiat Panda 4x4 nieuw leven ingeblazen

De eerste generatie Fiat Panda kwam inmiddels 43 jaar geleden op de markt en hield het 23 jaar vol. In 2003 moest de hoekige, maar aaibare Panda het veld ruimen en dus zijn gebruikte exemplaren tegenwoordig veelal flink op leeftijd en meer dan eens niet meer zo fris. Niels van Roij Design heeft samen met Kaeve Cars een zogenoemde restomod van de oer-Panda klaargestoomd. Als basis diende niet zomaar een Panda, maar de Panda 4x4. Dit is de Fiat Panda 4x4 Piccolo Lusso.

De Fiat Panda 4x4 Piccolo Luso is in de kleur Azzurro Blu gespoten, volgens Niels van Roij Design een kleur die "teruggrijpt op de allure van het azuurblauwe water dat de pittoreske Italiaanse kusten siert". Dat weet de ontwerper maar weer mooi te vertellen. Het interieur is net zo spartaans als dat van het origineel, maar is wél met materialen afgewerkt die je bij Fiat zeker niet in de Panda kon krijgen. We nemen lederen afwerking waar op de deurpaneeltjes, de stoelen, het dashboard, het stuurwiel en bij de zonnekleppen. Het meubilair is overigens niet volledig met leer bekleed. Zo zijn delen van de voorstoelen en het middendeel van de achterbank met stof met geweven vierkantjes bekleed.

De Fiat Panda 4x4 Piccolo Lusso begon zijn leven als een Panda 4x4 Sisley en heeft zijn badges met daarop een kerel in een kano mogen houden. Je komt er zelfs meer van tegen dan in het origineel. We nemen de watersportende meneer ook waar op de hoofdsteunen, in de deurpanelen en op het stuurwiel. Maar er zijn meer opvallende details. Exterieurdelen zoals de zijspiegels, stootstrips, bumpers, de deurknoppen en zelfs de drukknop op de achterklep zijn in carrosseriekleur uitgevoerd. Maar we zijn er nog niet. Wie de kofferklep opent ziet dat de vloer van de bagageruimte is afgewerkt met teakhout.

Van de Fiat Panda 4x4 Piccolo Lusso komt maar één exemplaar. Hij kost €30.000.