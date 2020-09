'Fiat 500 met extra deur op komst'

De gloednieuwe Fiat 500 is al eventjes in productie, maar het lijkt erop dat de fabriek binnen afzienbare tijd een wat uitgebreidere taak krijgt met de 500. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Automotive News komt er namelijk een driedeursversie van de Fiat 500 bij. Maar de 500 is toch al een driedeurs? Ja, maar we hebben het in dit geval over het aantal deuren éxclusief de achterklep. Fiat voegt naar verluidt een deur toe aan de passagierskant van de 500. De rechterkant dus, aangezien dat voor het gros van de markten de passagierskant is. De rechtsgestuurde markten moeten het naar verluidt dus stellen met een extra ingang aan de bestuurderskant.

Maar nu; wat voor deur past er in het koetsje van de 500? Nou, een 'suicide door' natuurlijk, die ter hoogte van waar normaal de B-stijl zit opent en net voor de C-stijl scharniert. Op die manier ontstaat er een grote opening in de zijkant van de 500. Uiteraard moet de boel rondom de opening verstevigd worden; de deur zelf zorgt immers voor extra gewicht. Toch leidt het volgens Automotive News tot een gewichtstoename van slechts 30 kilo ten opzichte van de gewone 500. Dat valt mee.

Het medium bericht dat de extra variant van de 500 al volgende maand wordt getoond en begin volgend jaar voor het eerst kan worden geleverd. Qua prijs zou-ie tussen de gewone 500 en de 500 Cabrio in zitten. Voor de nieuwe variant gaat de naam 'Trepiùno' rond, 'drie plus één', uiteraard een verwijzing naar het feit dat de 500 normaal een driedeurs is en er bij deze versie nog een portier bij krijgt. Overigens heette de conceptauto (zie foto hieronder) die in 2004 op de 500 vooruitblikte ook al zo. Toen was de naam nog een verwijzing naar de zitplaatsen. Voor wie een deurtje extra nog niet genoeg is, is het wachten op de 500 'stationwagon', de Gardiniera. Die zit ook in het vat.

Geen nieuw concept

Twee portieren aan één kant en slechts één exemplaar aan de andere kant, dat hebben we eerder gezien. Moderne voorbeelden hiervan zijn de Hyundai Veloster en de Mini Clubman. Bij de excentrieke Hyundai was (en is) het helemaal bijzonder. De extra deur opent daarbij namelijk zoals een conventionele deur - niet als een suicide door - en de raamlijn is daarbij ook anders. Bij de Clubman was het, tot dit type een normale vijfdeurs werd, meer vergelijkbaar met wat we bij de aanstaande 500 kunnen verwachten.