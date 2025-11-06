De Fiat 500 is er voortaan ook weer als mild-hybride. Die wederom Hybrid gedoopte versie heeft nu ook een Nederlands prijskaartje.

Na zo'n zeventien jaar hield de vorige Fiat 500 met brandstofmotor het vorig jaar voor gezien. Nu is er echter toch weer een Fiat 500 die om benzine in plaats van stroom vraagt. De nieuwe Fiat 500 Hybrid, in wezen een aangepaste 500e, heeft een 65 pk sterke 1.0 Firefly-driepitter met 12V mild-hybridesysteem. Relatief eenvoudige techniek dus en dat resulteert ook in een gunstiger prijskaartje dan bij zijn elektrische broer.

De Fiat 500 Hybrid wordt straks namelijk in ons land aangeboden voor minstens €24.999 en daarmee is hij een krappe vier mille goedkoper dan de 500e. Dat scheelt een slok op een borrel. Je moet er wel behoorlijk wat aan prestaties voor inleveren én met een handbak om kunnen gaan. De Fiat 500 Hybrid gaat in 16,2 seconden van 0 naar 100 km/h, waar de 500e dat in 9,5 seconden al voor mekaar heeft. Lekker zuinig is hij wel: Fiat geeft een gemiddeld verbruik op van 5,2 l/100 km.

Heb je wat meer te besteden, dan is de Fiat 500 Hybrid Torino wellicht interessant. Dan staat de 500 bijvoorbeeld op 16-inch lichtmetaal, is er full-ledverlichting aanwezig en heb je automatische airconditioning, parkeersensoren achter en Keyless Go. Die kost minstens €27.999. Het begint met deze gelimiteerd beschikbare uitvoering, de genoemde 25 mille kostende basisversie volgt later.