Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Fiat 500 Hybrid wordt vier mille goedkoper dan elektrische 500e

Vanaf net geen 25 mille

49
Fiat 500 Hybrid Torino
Fiat 500 HybridFiat 500 Hybrid TorinoFiat 500 HybridFiat 500 Hybrid TorinoFiat 500 Hybrid TorinoFiat 500 Hybrid Torino
Joas van Wingerden

De Fiat 500 is er voortaan ook weer als mild-hybride. Die wederom Hybrid gedoopte versie heeft nu ook een Nederlands prijskaartje.

Na zo'n zeventien jaar hield de vorige Fiat 500 met brandstofmotor het vorig jaar voor gezien. Nu is er echter toch weer een Fiat 500 die om benzine in plaats van stroom vraagt. De nieuwe Fiat 500 Hybrid, in wezen een aangepaste 500e, heeft een 65 pk sterke 1.0 Firefly-driepitter met 12V mild-hybridesysteem. Relatief eenvoudige techniek dus en dat resulteert ook in een gunstiger prijskaartje dan bij zijn elektrische broer.

De Fiat 500 Hybrid wordt straks namelijk in ons land aangeboden voor minstens €24.999 en daarmee is hij een krappe vier mille goedkoper dan de 500e. Dat scheelt een slok op een borrel. Je moet er wel behoorlijk wat aan prestaties voor inleveren én met een handbak om kunnen gaan. De Fiat 500 Hybrid gaat in 16,2 seconden van 0 naar 100 km/h, waar de 500e dat in 9,5 seconden al voor mekaar heeft. Lekker zuinig is hij wel: Fiat geeft een gemiddeld verbruik op van 5,2 l/100 km.

Heb je wat meer te besteden, dan is de Fiat 500 Hybrid Torino wellicht interessant. Dan staat de 500 bijvoorbeeld op 16-inch lichtmetaal, is er full-ledverlichting aanwezig en heb je automatische airconditioning, parkeersensoren achter en Keyless Go. Die kost minstens €27.999. Het begint met deze gelimiteerd beschikbare uitvoering, de genoemde 25 mille kostende basisversie volgt later.

49 Bekijk reacties
Fiat Fiat 500

PRIVATE LEASE Fiat 500

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Fiat 500 La Prima 42 kWh *pano *carplay *camera *ad. cruise

Fiat 500 La Prima 42 kWh *pano *carplay *camera *ad. cruise

  • 2020
  • 32.607 km
€ 18.940
Fiat 500 1.4-16V Lounge *schuifdak *parelmoer *p-sensor *NL

Fiat 500 1.4-16V Lounge *schuifdak *parelmoer *p-sensor *NL

  • 2010
  • 253.321 km
€ 2.940
Fiat 500 0.9 TwinAir Sport *toponderhoud *77500 km *verwacht

Fiat 500 0.9 TwinAir Sport *toponderhoud *77500 km *verwacht

  • 2012
  • 77.365 km
prijs op aanvraag

Lees ook

Achtergrond
BMW 323i E21

Mazda 323 en BMW 323i: hoe vaak delen merken elkaars modelnaam?

Nieuws
Fiat 500 Hybrid

Fiat 500 Hybrid: de snelste én de traagste 500

Nieuws
Fiat 500 Hybrid

De Fiat 500 met brandstofmotor kan voor de Italianen niet snel genoeg komen

Vergelijkende test
Fiat 500 en Mini

Eerst maakten ze iedereen mobiel, nu iedereen vrolijk - Fiat 500 vs. Mini 850

Nieuws
Fiat 500 Hybrid

Nieuwe Fiat 500 Hybrid onthuld: nog dit jaar in productie

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (49)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.