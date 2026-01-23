Fiat herziet het leveringsgamma van de elektrische Fiat 500e. De prijzen zakken met duizenden euro's en de vanafprijs van de elektrische 500 is nu gelijk aan die van de benzineversie.

De Fiat 500e weet niet genoeg zieltjes te winnen en dan zit er maar één ding op: een prijsverlaging. Fiat verlaagt de prijzen van de elektrische 500e dan ook stevig. De reguliere Fiat 500e was er voorheen vanaf €28.990 en mag nu vanaf €24.999 maar naar huis. We hebben het over een prijsverlaging van maar liefst €4.000. Die nieuwe vanafprijs maakt de elektrische Fiat 500e net zo duur als de nog piepjonge mild-hybride 500.

Er verandert meer. De Fiat 500e was er voorheen als Red en La Prima. Vanaf nu is de elektrische Fiat 500e er - net als veel andere modellen van het merk - als Pop, Icon en La Prima. De 500e met de kleine 24-kWh accu heeft een bereik van - afhankelijk van de gekozen versie - maximaal 190 kilometer. De variant met 42-kWh accu komt tot 331 kilometer ver.

Prijzen Fiat 500e - januari 2026