De Fiat 500 Hybrid is terug! De gloednieuwe brandstofbroer van de Fiat 500e staat is voor minstens 25 mille te bestellen. Nu weten we ook wat andere uitvoeringen kosten én wat er standaard op en in de auto zit.

Fiat blies onlangs de brandstof-500 nieuw leven in door de 65 pk sterke 1.0 Firefly-driecilinder in de 500e te hangen. Dat is kort door de bocht wat er is gebeurd, natuurlijk was dat niet zo makkelijk als het nu klinkt. Er is een goede reden voor Fiat om zijn elektrische 500 (die ook gewoon leverbaar blijft) zodanig om te toveren, want de 500 op benzine verkocht een stuk beter. Of de nieuwe Fiat 500 Hybrid ook weer zo'n succes wordt? Dat hangt grotendeels van de prijsstelling af. Onlangs werd helder dat het begint bij €24.999.

Vanaf komende vrijdag is die Pop geheten instapversie van de nieuwe Fiat 500 Hybrid te bestellen. Fiat maakt nu bovendien helder wat er voor dat geld op en in de auto aanwezig is. Zo is led-verlichting standaard, evenals elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels, airconditioning, keyless start en parkeersensoren achter. Een stapje erboven staat de Icon, die twee mille meer kost. Dan krijg je 16-inch lichtmetaal, een regensensor, chromen accenten en kan het infotainment overweg met Apple CarPlay/Android Auto. Vooral dat laatste is voor velen vast een zinvol extraatje. Wil je het nog een stapje luxer, dan kun je tekenen voor de €27.999 kostende Torino. Die brengt automatische led-koplampen en automatische airco met zich mee.

De crème de la crème is de La Prima, met 17-inch lichtmetalen wielen, een panoramadak, verwarmbare voorstoelen en een audiosysteem van JBL. Die voorlopig duurste reguliere Fiat 500 Hybrid kost minstens €29.999. Voor datzelfde geld heb je de Fiat 500 Cabrio, die dan als Icon is uitgevoerd.