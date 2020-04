'Ferrari onthult dit jaar twee modellen, maar nog geen SUV'

Ferrari SUV render Blik to the Future

Bij Ferrari was het vorig jaar een drukke bedoening, want met de introductie van maar liefst vijf nieuwe modellen zaten de Italianen bepaald niet stil. Of er nog nieuws over is? Jazeker, want voor dit jaar staan alsnog twee nieuwe Ferrari’s op het menu.

Tenminste, dat is wat het Britse Autocar stelt. Men kopt namelijk dat Ferrari twee primeurs heeft klaarliggen voor later in 2020, maar sprak met Ferrari’s Chief Marketing and Commercial Officer Enrico Galliera vóór de uitbraak van het coronavirus. Door deze crisis ligt de productie in Italië al even stil, maar mogelijk heeft dit geen effect op de aangekondigde primeurs.

Opvallend genoeg zou één van deze primeurs niét de langverwachte SUV van Ferrari zijn. Die vooralsnog naamloze SUV wordt al even verwacht en behoort tot het rijtje van 15 auto’s waarmee Ferrari voor 2023 wilde komen, maar voorlopig moet iedereen nog even geduld hebben. Volgens Autocar is die onthulling vooruitgeschoven naar 2022.

Over de primeurs die wel dit jaar komen, is nog niet veel bekend. Galliera zei wel: "We blijven kijken naar nieuwe, onaangeboorde markten. We zijn na de vijf nieuwe producten van vorig jaar nog steeds op zoek naar mogelijkheden om te groeien als bedrijf.” De drie grootste primeurs vorig jaar waren de F8 Tributo, SF90 Stradale en Roma.