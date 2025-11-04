Ga naar de inhoud
Ferrari maakt meer winst door hogere prijzen en maatwerk

Ondanks hogere importheffingen

Ferrari heeft afgelopen kwartaal hogere resultaten behaald, vooral doordat de Italiaanse sportautofabrikant prijsverhogingen doorvoerde. Ook kozen meer kopers voor dure maatwerkopties voor hun auto's, die gepaard gaan met hoge winstmarges. Daarnaast verkocht Ferrari meer van zijn duurdere exclusieve sportwagens.

De omzet klom in het derde kwartaal met 7,4 procent tot 1,77 miljard euro, ondanks hogere Amerikaanse importheffingen en zwakkere verkopen in China. De operationele winst ging met 5 procent omhoog tot 670 miljoen euro, maakte Ferrari dinsdag bekend. De resultaten overtroffen de verwachtingen van marktkenners.

Het Italiaanse merk heeft de prijzen van sommige auto's in de Verenigde Staten flink verhoogd om de impact van nieuwe importheffingen van president Donald Trump op te vangen. Marktkenners gaven eerder al aan dat vermogende Amerikaanse klanten zich hierdoor niet laten afschrikken.

