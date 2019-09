Ferrari F8 Tributo Spider én open 812 Superfast op komst

Ferrari is niet aanwezig tijdens de IAA van Frankfurt, maar dat betekent niet dat het merk niets nieuws in het vat heeft zetten. Het komt met twee nieuwe open modellen en dankzij een op Instagram opgedoken afbeelding weten we nu ook exact om welke auto's het gaat.

Op korte termijn trekt Ferrari het doek van niet één, maar twee open modellen. Op de Instagram-pagina van Trax_X , eigenaar van diverse producten uit Maranello, zijn afbeeldingen opgedoken van wat volgens de beschrijving presse-papiers zijn van twee op stapel staande nieuwkomers. Op het bovenste object zien we een auto die wordt omschreven als 'New V12 Spider'. Eronder is het silhouet van een Ferrari te zien, die als 'New V8 Spider' wordt omschreven.

Het bovenste exemplaar is overduidelijk een 812 Superfast, maar dan een exemplaar dat voorzien lijkt van een targa-achtige constructie. Mogelijkerwijs beschikt het model over een uitneembaar of zelfs elektrisch wegklapbaar dakdeel. Van 812 Superfast-voorganger F12 Berlinetta is nooit een open exemplaar verschenen. Kijken we verder terug in de bloedlijn van de 812 Superfast, dan komen we auto's als de 599 SA Aperta, SuperAmericana en 550 Barchetta tegen, gelimiteerde opengewerkte series van respectievelijk de 599 GTB Fiorano, de 575M en de 550 Maranello. Of ook de open versie van de 812 Superfast in een beperkte oplage beschikbaar komt of simpelweg aan het 'reguliere' leveringsgamma wordt toegevoegd, zal moeten blijken.

Dan de tweede nieuwkomer. Dat is aan het silhouet te zien overduidelijk de open versie van de dit jaar gepresenteerde F8 Tributo, een auto die zeer waarschijnlijk F8 Tributo Spider gaat heten. Zeer waarschijnlijk krijgt deze Italiaanse levensgenieter een elektrisch weg te klappen hard dakje, iets wat we ook bij voorgangers als de 488 Spider zagen.

Eerder al schreven we over het gerucht dat Ferrari in september twee nieuwe modellen zou presenteren. Vorig jaar al doken geruchten op over de komst van een opengewerkte 812 Superfast.

UPDATE:

Zojuist is op de Instagram-pagina van DutchBugC een post verschenen waarop de opengewerkte 812 al te zien is. Die afbeelding is als hoofdbeeld aan dit artikel toegevoegd.