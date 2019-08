‘Ferrari presenteert in september twee nieuwe modellen'

Ferrari-CEO Louis Camilleri zou de twee nieuwe modellen hebben beloofd tijdens de presentatie van de resultaten over het eerste halfjaar, waarover hij zoals eerder duidelijk werd bijzonder weinig te klagen heeft. Onder meer Carscoops stelt dat de twee nieuwkomers in september in Maranello worden onthuld.

Eén van de twee nieuwkomers zou een open versie van de 812 Superfast zijn. De komst van zo’n ‘812 Spider’ is verre van vanzelfsprekend, daar open varianten bij de voorlopers van het model alleen in kleine series zijn verschenen. Bij de F12 was dat de F60 America, eerder zagen we de 599 SA Aperta en de 575 Superamerica. Eerder werd echter al gesuggereerd dat een reguliere open 812 wél in het vat zit en een klapdak in de stijl van de V8-modellen van Ferrari krijgt. Verschillende leden van het grootste Ferrari-forum zouden ook al een uitnodiging voor de onthulling op zak hebben.

Naar de andere nieuwkomer uit Maranello is het nog gissen, hoewel een open versie van 488-opvolger F8 zonder enige twijfel in de pijplijn zit en zomaar eens samen met de open 812 gepresenteerd zou kunnen worden. We wachten geduldig af.