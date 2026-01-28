De Ferrari 849 Testarossa is hagelnieuw en met een vanafprijs van ruim een half miljoen onbetaalbaar. Toch is het relatief gezien een koopje.

Momenteel maken we de eerste meters met SF90-opvolger Ferrari 849 Testarossa. Daarover vertellen we je binnenkort alles. Wat we je nu al exclusief kunnen vertellen, is de prijs van de 849 Testarossa. Die is in absolute zin bijzonder potig. De Ferrari 849 Testarossa kost in Nederland minimaal €506.097. Voor de Ferrari 849 Testarossa Spider ben je in Nederland minstens €560.563 kwijt.

Ruim een half miljoen is zonder meer een sloot geld. Daarvoor krijg je wel een oppermachtige want maar liefst 1.050 pk sterke Ferrari. Ter vergelijking: SUV Purosangue kost minstens zo'n €600.000 en trakteert zijn inzittenden op 725 pk. De Ferrari 12 Cilindri zit in dezelfde prijsklasse als de 849 Testarossa. Die is met 830 pk ook excessief potent, maar blijft 220 pk achter op de SF90.

Dat de Ferrari 849 Testarossa ondanks zijn beestachtige vermogen in Nederland relatief gunstig geprijsd is, komt uiteraard door de bpm. De 849 Testarossa heeft geen atmosferische V12 zoals de Purosangue en 12Cilindri, maar een V8 en drie elektromotoren. Het is inderdaad een plug-in hybride. Dat levert de super-Ferrari een voor een 1.050 pk sterke supersporter vrij gunstige vanafprijs op.

Voor wie het gemist heeft: de Ferrari 849 Testarossa is een doorontwikkeling van de SF90 en is in staat om vanuit stilstand in slechts 2,3 seconden naar de 100 km/h te accelereren. Dat de 0-200-sprint slechts 6,4 seconden in beslag neemt, is nog indrukwekkender. Dankzij de 7,5-kWh accu kun je er nog elektrisch mee rijden ook, al is het EV-bereik met 25 kilometer zeer beperkt.