Fastned upgradet allereerste snellaadstation

Het allereerste snellaadstation van Fastned opende zijn laadkabels in november 2013. Dat was 'Verzorgingsplaats Palmpol' op de A1 bij Barneveld. Fastned begon destijds met twee 'snelladers' van 50 kW, inmiddels is die laadcapaciteit fors opgeschroefd: sinds vandaag staan er vier snelladers met een maximaal laadvermogen van 300 kW en twee met 150 kW. In acht jaar tijd is de ontwikkeling in laadsnelheid dus aanzienlijk. Momenteel heeft Fastned in totaal 164 snellaadstations, verdeeld over vijf landen. Dit jaar opende Fastned alleen al in Nederland 14 nieuwe snellaadstations.

Overigens wordt het laden bij Fastned binnenkort wel wat duurder: het bedrijf zag zichzelf genoodzaakt om de laadtarieven met 17 procent te verhogen als gevolg van de stijgende energieprijzen. Het standaardtarief ligt nu op €0,69 per kWh, voor Gold-leden stijgt de prijs vanaf 1 december naar €0,45 per kWh. Met de omzetcijfers zit het in ieder geval goed: in het derde kwartaal van dit jaar groeide de omzet met 96 procent tot €3,2 miljoen. Winstgevend is Fastned echter nog altijd niet.